  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Haluk Levent o mesajlara çok sinirlendi
Gündem

Haluk Levent o mesajlara çok sinirlendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürerken Haluk Levent harekete geçti. Levent sosyal medya hesabından, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık." diyerek Ukrayna'daki işgalle ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 13:24:00 -
Haluk Levent o mesajlara çok sinirlendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürerken Haluk Levent harekete geçti. Levent sosyal medya hesabından, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık." diyerek Ukrayna'daki işgalle ilgili açıklama yaptı.

Ukrayna'ya yapılacak yardımla ilgili Levent "Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak' mesajını paylaştı.

Ukrayna'ya yapılacak yardımların derneğe yapılan bağışlardan değil, hayırseverler tarafından karşılanacağı bilgisini aktaran Levent, AHBAP'ın yardımlarının devletle karşılaştırıldığı tweetlere ise “Yorum yaparken Ahbap’ı devletin kurumları ile yarıştırmayalım. Kaç kez yazdık. Devletin yardım kurumları ile birlikte dayanışma halindeyiz. AFAD ile de işbirliği protokolümüz var. Ukrayna’ya gidecek tırlar ancak devlet desteği ile gider. Biz 5 tır teslim edeceğiz” dedi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay