Haluk Levent o mesajlara çok sinirlendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürerken Haluk Levent harekete geçti. Levent sosyal medya hesabından, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık." diyerek Ukrayna'daki işgalle ilgili açıklama yaptı.

Ukrayna'ya yapılacak yardımla ilgili Levent "Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak' mesajını paylaştı.

Ukrayna'ya yapılacak yardımların derneğe yapılan bağışlardan değil, hayırseverler tarafından karşılanacağı bilgisini aktaran Levent, AHBAP'ın yardımlarının devletle karşılaştırıldığı tweetlere ise “Yorum yaparken Ahbap’ı devletin kurumları ile yarıştırmayalım. Kaç kez yazdık. Devletin yardım kurumları ile birlikte dayanışma halindeyiz. AFAD ile de işbirliği protokolümüz var. Ukrayna’ya gidecek tırlar ancak devlet desteği ile gider. Biz 5 tır teslim edeceğiz” dedi.