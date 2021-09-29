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Yaşam Haluk Levent anlaşmayı duyurdu!
Yaşam

Haluk Levent anlaşmayı duyurdu!

SMA'lı çocuklar için harekete geçen Haluk Levent, bir televizyon kanalıyla anlaştığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2021-09-29 14:54:00 -
Haluk Levent anlaşmayı duyurdu!

AHBAP Derneği'nin kurucu başkanı ve sanatçı Haluk Levent, SMA ((spinal müsküler atrofi) hastası çocuklar için televizyon programı yapacağını açıkladı.

SMA'lı çocuklar için harekete geçen Haluk Levent, yardım için bir televizyon programı yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Levent, her hafta bir SMA'lı çocuğun tedavi kampanyasını bitirmeyi amaçladığını belirtti.

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