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Gündem

Haluk Kırcı'dan Can Dündar açıklaması: Ben azmettirsem...

Almanya'da bulunan kaçak Can Dündar hakkında açıklamalarda bulunan Haluk Kırcı, "Can Dündar'a saldırıyı ben azmettirmedim. Ben azmettirsem öldürtürüm." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 01:32:00 -

Geçtiğimiz yıllarda saldırıya uğrayan firari Can Dündar hakkında Haluk Kırcı'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Haluk Kırcı, "Can Dündar'a saldırıyı ben azmettirmedim. Ben azmettirsem öldürtürüm. Kusura bakmasınlar. Can Dündar'ı devlet gidecek oradan alacak getirip yargılayacak. Ben bu ateş edeni tanımıyorum. Düğün salonu çıkışında bir adam fotoğ çektirdi diye istihbarat fotoğrafı oradan bulmuş gelmiş, bana sordular ilgim alakam yok dedim." sözleriyle iddiaları reddetti.

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