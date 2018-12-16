Haluk Dursun: Gençlerimize 'Müze Kart' verilsin

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, "Gençlerimize bir şekilde Müze Kart verilmesi lazım. Bu kartla birlikte de bir liste oluşturarak, 'Türkiye'de gezilip-görülecek müzeler' diye bu arkadaşlara bir program yapmakta da fayda var." dedi.

Dursun, Grand Pera Emek Sinemasında düzenlenen, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) "Türkiye Söyleşileri"nin ilk etkinliğinde yaptığı konuşmada, İstanbul'da gezilip-görülmesi gereken mekanlarla ilgili bilgi vererek, İstanbul'u gezerken mekanın ruhunun hissedilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Gençlere, İstanbul'u gezerken öncelikle ziyaret edilmesi gereken mekanlar arasında Taksim-Tünel, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi gibi mekanlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Dursun, 17 Aralık'ta gerçekleştirilen Hz. Mevlana'nın vefat yıl dönümü kapsamında Şeb-i Arus programının gerçekleştirileceği, Galata Mevlevihanesi'ne muhakkak gitmeleri gerektiğini söyledi.

Dursun, gençlere Müze Kart verilmesi önerisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Gençlerimize bir şekilde Müze Kart verilmesi lazım. Bu kartla birlikte de bir liste oluşturarak, 'Türkiye'de gezilip-görülecek müzeler' diye bu arkadaşlara bir program yapmakta da fayda var. İlave olarak bizim daha önce başlattığımız, İstanbul'un veya Konya'nın değişik yerlerinin ve özelliklerinin anlatıldığı bir kitaplarımız. Konya'yı gezeceklere Konya, İstanbul'daki gençlerimiz için de İstanbul'u anlatan kitaplarımızı vermek gerekiyor."

İstanbul kültürüne sahip olarak gezilen şehrin, insanlara, Hristiyan ve Müslümanlara dair pek çok alan ve yapı hakkında canlı bir tarihi bilgi verdiğini ifade eden Dursun, gezilen mekanların da okuyarak veya izleyerek değil, bilhassa mekanın ruhunu hissederek ve bizzat gidip-görmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Dursun, İstanbul'da ziyaret edilmesi gereken pek çok yer olduğunu ifade ederek, "İstanbul'da sadece Beyoğlu için değil, ziyaret edilecek her yer ve mekan için önce mekanın ruhuna ve mazisine saygı duyularak ve onu öğrenerek başlamakta fayda vardır. Taksim'in İstanbul'un sularının dağıtıldığı mekan olduğunu, su makseminin önünden geçerken o maksemi yaptıran ve gerçekten İstanbul'a su konusunda çok büyük katkıda bulunan birinci Mahmud'u mutlaka anmakta da fayda var." diye konuştu.

140 bin öğrenci

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren de 2013'ten bu yana her yıl düzenli olarak tertip ettiği ve ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin istifadesine sunduğu "Uluslararası Öğrenci Akademisi"ne ilişkin bilgi vererek, akademi kapsamında işbirliği yaptıkları tüm kurum-kuruluş ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etti.

Bu sene gerçekleştirilen "Uluslararası Öğrenci Akademisi"nin, dört ana başlık altında toplanan yaklaşık 30 programı ihtiva ettiğini aktaran Eren, "Bu programların ana başlıklarından birini oluşturan 'Türkiye Söyleşileri' ile öğrencilerimiz siyaset, düşünce, musiki, kültür, sanat ve spor gibi birçok alanda Türkiye'nin önde gelen isimleriyle bir araya gelecek, onların bilgi, birikim ve tavsiyelerinden yararlanma fırsatı bulacaktır." dedi.

Eren, ihtisas programları kapsamında ise öğrencilerin Ortadoğu, Balkanlar, Asya, Afrika ve Fars dili konuşan ülkelere yönelik bölgesel çalışmalara katılacağını ve söz konusu bölgelerin tarihi, sosyolojik, iktisadi, dini ve siyasi yapılarına ilişkin fikir edineceklerini belirterek, devam eden çalışmalardaki tutum ve politikaların, bugün meyvelerini vermeye başladığını vurguladı.

Eren, "Halihazırda ülkemizdeki 115 üniversitede eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrenci sayısı 140 bine ulaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 Vizyonu çerçevesinde bu sayının 200 bine çıkarılması ise birincil önceliğimiz olarak görev takvimimizdeki yerini almıştır." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise Beyoğlu gibi nezih bir semtte 15 senedir görevde olduğunu hatırlatarak, İstanbul'un çok önemli bir kent olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından YTB Başkanı Abdullah Eren, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a hediye ve çiçek takdim etti.

Program, sahneye gelen YTB öğrencileriyle toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.