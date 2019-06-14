Haluk Bayraktar'dan Der Spiegel'in de desteklediği CHP’nin iftirasına sert tepki!

CHP'li Veli Ağbaba, asılsız bir iftira ile İBB'nin bütçesinden T3 Vakfı'na 41.1 milyon TL destek verildiğini iddia etmişti. CHP'li Ağbaba'nın bu çirkin iftirasına, Alman yayın organı Der Spiegel de çanak tutmaktan geri kalmadı. Der Spiegel'in skandal tutumuna tepki Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi.

CHP'li Veli Ağbaba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun büyük tepki çeken İBB'nin veri tabanının kopyalanması talimatına ilişkin, "AKP neden mahkemeye başvurup kayıtların yedeklenmesini engellemek istiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfına 41.1 trilyon lira destek verilmiş." iddiasında bulunmuştu. CHP'nin bu çirkin iftirasına destek her zamanki gibi Almanya'dan geldi.

Asılsız iddialara çanak tuttular

CHP'nin bu skandal iftirasına destek, Türkiye düşmanlarına liman olan Almanya'dan geldi. Alman yayın organı Der Spiegel, asılsız iddialara çanak tutarak Türkiye'nin yerli ve milli silahlanma adımlarını sabote etme peşine düştü..

T3 vakfı konuyla ilgili açıklama yapmıştı

İşte o açıklama:

Vakfımıza İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından para aktarıldığı yönünde iddia ve haberler tümüyle asılsızdır.

Vakfımızın gelirlerinin tamamı kurucu ve yönetim kurulu üyelerimizin bağışlarından oluşmaktadır. Bugüne kadar, vakfımıza kamu tarafından devir ya da tahsis edilmiş bir gayrımenkul, kamudan aktarılmış tek kuruş bulunmamaktadır.

Kamu yönetimleri ile STK'ların toplum yararına proje bazlı işbirlikleri dünyanın her yerinde meşru ve faydalı faaliyetlerdir.

Fakat, bu işbirliklerinin kapsamının ötesinde olan, kendisine ait yerlerde İBB'nin yaptığı iddia edilen harcamaların vakfımızla ilişkilendirilmesi ve hatta

vakfımıza aktarıldığı iddiası iftiradır, hezeyandır.

Herkesin kolaylıkla gelip yerinde gözlemleyeceği işler yapıyor, binlerce öğrenciye eğitim, yüzlerce öğrenciye burs veriyoruz. İftira eden, karalama yapan şahıslar da, bu yollara başvurmak yerine gelip gönüllülerimizle, ekibimizle, öğrencilerimizle tanışabilir; geleceğin aydınlık Türkiye'sini kurmanın parıltısını onların gözlerinde görebilirler.

Vakıf çalışmalarımızda hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerine hizmet vermeye, tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolculuğunda Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek adına dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz.

İftira ve karalamalarla vakfımız ile gönüllülerimizi yaralayan herkesle hukuk yoluyla mücadele edeceğiz.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı