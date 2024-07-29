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Dünya Haluk Bayraktar'dan, CHP'li Tan'a "Mavi Vatan" tepkisi: Türkiye'nin kırmızı çizgisidir
Dünya

Haluk Bayraktar'dan, CHP'li Tan'a "Mavi Vatan" tepkisi: Türkiye'nin kırmızı çizgisidir

Yeniakit Publisher
2024-07-29 19:47:00 -
Haluk Bayraktar'dan, CHP'li Tan'a "Mavi Vatan" tepkisi: Türkiye'nin kırmızı çizgisidir

BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Mavi Vatan'ı hedef alan CHP'li Milletvekili Tan'a sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın skandal 'Mavi Vatan' açıklamasına tepki gösterdi.

'MAVİ VATAN BİR FİKİR YA DA MASAL DEĞİLDİR, TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR'

Mavi Vatan'ın Türkiye hedefinin olmazsa olmaz kırmızı çizgisi olduğunu belirten Bayraktar resmi X hesabından yaptığı paylaşımda,

"Mavi Vatan mücadelesi sözde bir fikir ya da bir masal değildir.

Tam bağımsız Türkiye hedefinin en önemli unsurlarından biri, olmazsa olmazı hatta kırmızı çizgisidir.
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Karadaki bir karış toprağımız neyse, denizdeki bir avuç suyumuz da aynıdır.

'SAKİL BİR DÜŞÜNCE'

Toprak için can vermeyi göze alıp, denizlerimiz için hiçbir şey yapmamayı düşünmek kadar sakil bir düşünce olamaz. Ulusal çıkarlarımız gündelik siyasetin malzemesi yapılamayacak derecede hassastır.

Mavi Vatan meselesinde bu milletin birçok ferdinin emeği vardır. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar bu meselenin önemini görüp bu konuyu anlatmış ve yapılan çalışmaları desteklemiştir. Hatta emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın bu konudaki kitabını binlerce bastırıp dağıtmış, şirketimizin girişine koydurarak tüm çalışma arkadaşlarımıza ve misafirlerimize hediye ederek bu bilincin aşılanması için vefat edene kadar mücadele etmiştir.

'MÜDAFAA ETTİĞİMİZ SATIH; DAĞI, TAŞI, TOPRAĞI, YEŞİLİ VE MAVİSİYLE TÜM VATANDIR'

Mavi Vatan çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli miraslardan biridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi müdafaa ettiğimiz satıh; dağı, taşı, toprağı, yeşili ve mavisiyle tüm vatandır." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin dış politika adımlarını hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Mavi Vatan için "masal" ifadesini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

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