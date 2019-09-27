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Haluk Bayraktar’dan CHP’li Gürsel Tekin’e tepki:Çamur siyaseti yapıyorsunuz

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tek kuruş almadıklarını, bu tür iddiaların iftira olduğunu vurguladı.

27 Eylül 2019 Cuma 16:57
Haluk Bayraktar’dan CHP’li Gürsel Tekin’e tepki:Çamur siyaseti yapıyorsunuz

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr  CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul büyükşehir belediyesinden bazı vakıflara kaynak aktarıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddia etti. Bunun üzerine mesajda ismi geçen T3 Vakfı adına Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar açıklama yaptı. Bayraktar, T3 Vakfı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tek kuruş almadığını, söylenenlerin iftira olduğunu vurguladı.

Depremi dahi çıkarlarına alet ediyorlar

Bayraktar, “T3 Vakfımızın 1 kuruş dahi destek almadığı İBB tarafından mahkemeye bildirilmesine rağmen çamur siyaset tarzı durmuyor, depremi dahi çıkarlarına alet edebiliyor. Ne olursa olsun gençlerimize yönelik bilim ve teknoloji eksenindeki faaliyetlerimiz durmaksızın devam edecektir” dedi. Öte yandan T3 Vakfının Gürsel Tekin’e dava açacakları bildirildi.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 16:57
  1. İstanbul
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