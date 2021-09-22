Haluk Bayraktar şehit çocuklarıyla bir araya geldi!

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Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Atatürk Havalimanı'nda ikinci gününde de devam ederken Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Azerbaycan şehitlerimizin evlatlarıyla bir araya geldi. Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Can Azerbaycan şehitlerimizin #TEKNOFEST ruhunu yaşamaya gelen evlatlarıyla buluşmaktan gurur duydum. Ne mutlu ki, her birinin gözleri ışıl ışıl, her biri geleceğin teknoloji ve bilim dünyasına adını yazdırmaya aday. Bir sonraki buluşmamız #TEKNOFEST #Azerbaycan'da” ifadelerini kullandı.