Haluk Bayraktar duyurdu: TB3 o gemilere uygun olacak

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Çin, çevresindeki birçok Asya ülkesine insansız hava aracı satmaya istekli olmayacak ve biz bu ülkelere daha iyi bir seçenek sunuyoruz. Asya ülkeleri, ürünlerimize çok ilgi gösteriyorlar" açıklamalarında bulundu.

Bayraktar, özellikle Japon Donanması’nın kullanımındaki Izumo Sınıfı Mini Uçak Gemileri’ne değindi.

Haluk Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek TB3, Japonya’nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak. İHA’nın katlanabilir kanatları, bir taşıyıcının sabit kanatlı uçaklardan daha fazla İHA barındırmasını sağlayacaktır. Japonya, mümkün olan en kısa sürede silahlı insansız hava araçları edinmelidir."

Bayraktar TB3

Bayraktar TB3, bu yıldan itibaren Türk Donanması’nın kullanımına sunulması planlanan TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi için geliştirildi. Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen Bayraktar TB3; katlanabilir kanatlara, SATCOM faydalı yüküne, 1450 kilogram kalkış ağırlığına, 24 saat havada kalış süresine, 6 adet silah istasyonuna ve yüksek irtifada görev yapabilme yeteneğine sahip. TCG ANADOLU, konfigürasyona göre 50 ila 110 adet Bayraktar TB3 ile görev yapabilecek.

Temel Uçuş Performans Kriterleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8.35 Metre Uzunluk

2.6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Gelişmiş özellikler

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

Izumo Sınıfı Muhripler

Japonya, F-35B savaş uçaklarını uçak gemilerine konuşlandırmak üzere daha önce helikopter gemisi olarak kullanılan “JS Izumo” (DDH-183) ve “JS Kaga” (DDH-184) gemilerini 28 milyon $’lık modernizasyonla “mini uçak gemisine” dönüştürme kararı almıştı. Resmi olarak “çok amaçlı destroyer” olarak tanımlanan Izumo, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin öncü gemisi.

Izumo sınıfı mini uçak gemisi toplamda 28 uçak taşıyabilecek kapasitede. Geminin güvertesinde helikopterler için 5 ayrı iniş noktası yer alıyor.

Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, bu modernizasyonların ardından İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez sabit kanatlı savaş uçağı taşıma kapasitesi bulunan bir deniz platformuna sahip olacak. İkinci Dünya Savaşı’nın mağlup taraflarından birisi olan Japon Öz Savunma Kuvvetleri (JSDF), anayasal sınırlamalarından ötürü uçak gemisine sahip olamıyordu.

Japonya, anayasal sınırlamalarının saldırı kabiliyetine sahip olma sınırlarını aşma konusundaki hassasiyetler nedeniyle, F-35B’lerin “gerektiğinde gemilere konuşlandırılacağını” açıklamıştı.

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