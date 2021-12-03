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Teknoloji Haluk Bayraktar duyurdu: AKINCI TİHA'lar göreve başladı
Teknoloji

Haluk Bayraktar duyurdu: AKINCI TİHA'lar göreve başladı

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "TSK'nın gücüne güç katacak ve kuvvet çarpanı olacak Bayraktar AKINCI TİHA'lar ordumuza teslim edilerek aktif operasyonel kullanıma başlandı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:50:00 -
Haluk Bayraktar duyurdu: AKINCI TİHA'lar göreve başladı

 

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hizmet vermeye başlayacak AKINCI TİHA için paylaşımda bulundu. Bayraktar, "TSK'nın gücüne güç katacak ve kuvvet çarpanı olacak Bayraktar #AKINCI TİHA'lar ordumuza teslim edilerek aktif operasyonel kullanıma başlandı. Hayırlı ve uğurlu olsun." mesajını paylaştı.

Baykar Teknoloji Şirketi ise resmi Twitter hesabından "Mehmetçik'in yeni gücü Bayraktar #AKINCI TİHA'lar gökyüzünde destan yazmaya hazır! Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" paylaşımı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise Twitter hesabından "Üç adet Akıncı İHA, Çorlu'daki Hava Meydan Komutanlığımızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA'lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Türk havacılık tarihinde rekor kırdı

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı. Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.

AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı.

AKINCI, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurdu, 5 Temmuz'da yapılan atış testinde de ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlarla yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

Yapay zeka ve çok sayıda gelişmiş faydalı yük

Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak.

AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi.

Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak.

Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek.

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