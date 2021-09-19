Haluk Bayraktar: Bunlara artık tahammülümüz yok

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, artık bir şeyleri yerlileştirmenin yanında dünyada insanların bakacağı ve özeneceği, "Türkiye'de bunlar da yapılıyor" diyeceği, yeni buluş, teknoloji ve oyun değiştirecek ürünlerden bahsedecekleri günlerin yakın olduğunu umduklarını söyledi.

Bilişim Vadisi Konferans Salonu'nda düzenlenen Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin (SAHA İstanbul) 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan İsmail Demir, ülkenin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinde bugüne kadar yer alan tüm gazilerin gününü kutladı, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Savunma sanayinde Türkiye'nin kendi standartlarına göre yol alması gerektiğini vurgulayan Demir, "Bugün yerlileştirmeden, savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmaktan bahsederken, aslında bir anlamda bir şeylerin peşinden koşmaktan bahsediyoruz. Artık peşinden koşmak, bir şeyleri yerlileştirmek kadar, ondan öte dünyada insanların bakacağı ve özeneceği, 'Türkiye'de bunlar da yapılıyor' diyeceği, onların peşimizden koşacakları teknolojilerin de sık sık konuşulması, sadece konuştuğumuzda yerlilik oranları değil, yeni buluşlar, yeni teknolojiler, oyun değiştirecek ürünlerden de bahsedeceğimiz günlerin yakın olduğunu umuyorum." diye konuştu.

Demir, bu konuda SAHA İstanbul'un en önemli oyunculardan birisi olacağını tahmin ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"SAHA İstanbul derken, 30'a aşkın ilin bu kümelenmede yer aldığını belirtmek istiyorum. Kümelenmeler ve sivil toplum girişimleri ve özel sektör, bir anlamda dinamik güç ve enerji oluşturuyor. Tabii ki devlet kurumları, bakanlıklar, başkanlıklar, devlet şirketleri, bu konuda yol açıcı, ön açıcı, teşvik edici olacaklar. Ama asıl o dinamizmin önünü açacak, daha ileri götürecek, işi kolaylaştıracak, tekerleği çevirip, motoru çalıştırıp bir adım geride durarak özel sektörün, sivil toplumun yol almasını sağlayacak bir yapının da elzem olduğunu belirtmek istiyorum."

Mesleki eğitimin önemine işaret eden Demir, ara, yetkin ve yetenekli eleman konusunda Türkiye'nin eksikliğini giderici faaliyetlerinin önemli olduğunu, herkesin bu eğitimlere destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Yürüttükleri projelere de değinen Demir, şöyle konuştu:

"Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) sistemimizle endüstriyel yetkinlikleri değerlendirip, destekleyip ülkemizde dünya çapında şirketler, global seviyede tedarikçiler ve hatta global seviyede lider şirketler oluşturmak istiyoruz. Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN), çok kritik bir konu. Bizde hangi yeteneklerin olduğu, bunların hangi konularda ne tür başarılar elde edilebileceği ve hangi ürünlerde ne tür yenilikler yapılabileceği konusu da önemli konu ve bu envanter tüm sanayi sektörümüzün hizmetinde olacak ve bu envanter gelişmeye devam ediyor. Geniş bir ekosistem oluşturulması gerektiği gerçek."

"Milli Teknoloji Hamlesi, bu ülkenin güçlü ve bağımsız geleceği için olmazsa olmaz"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da başta gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tarihe imza atmış tüm kahraman gazileri, şehitleri rahmet ve şükranla andı.

Derneğin kuruluş sürecinden bahseden Bayraktar, 32 şehirden 51 farklı alanda üretim yapan 661 firmaya ulaştıklarını, üyelerinin yüzde 81'ini KOBİ'lerin oluşturduğunu kaydetti.

Avrupa'nın en büyük ikinci havacılık kümesi durumuna ulaştıklarını dile getiren Bayraktar, hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Savunma ve havacılık alanında 20 yıl önce Türkiye'nin bünyesinde bulunan 17 firma sayısının 1700'e çıktığına dikkati çeken Bayraktar, "60'dan 600'e çıkan proje portföyünün 70 milyar dolar üzerinde olduğunu görüyoruz. Bütün bu başarıların gerçekleşmesini, çok güçlü, derinlemesine bir savunma sanayi ekosisteminin kurulmasına bir anlamda borçluyuz. Türkiye, bugün güneyindeki terör koridorunu yok ettiyse, Libya'da barış, huzur ve bütünlüğünü sağlayabilecek, kritik katkıyı verebilecek duruma geldiyse, Karabağ'da bir zaferin kazanılmasına yine ciddi, kritik katkı veren bir konuma ulaştıysa, bundan 15 yıl önce ortaya konulan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, milli ve özgün üretim modeliyle savunma sanayimizi, SAHA gibi STK'ların katkısıyla ve bu derinlikle oluşan ürün ve hizmetlerle ortaya gelmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Tüm gücümüzle engelleme ve yıldırma politikalarının karşısında duracağız"

Bayraktar, geçmişte olduğu gibi bugün de her alandaki çığır açıcı gelişmelere karşı çıkanların, çatlak ses çıkaranların ve iftira atanların olabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Engellemeler, yıldırmak isteyenler hiçbir zaman bitmeyecek ama biliyoruz ki artık Türkiye'nin 'Yakarız ama yurt dışına uçak sattırmayız' denilen ve fabrikaları kapatılan bir Nuri Demirağ hikayesine daha tahammülü yok. Uçak bombası imal ederken soba borusu üretmek zorunda bırakılan bir Şakir Zümre veya fabrikasında meydana gelen patlamayla şehit olan bir Nuri Killigil deneyimine de tahammülü yok. Biliyoruz ki geliştirdiği uçağı sertifikasız uçurdu diye hapsedilen ve önü kesilen Vecihi Hürkuş yalnızlığına karşı da ses çıkaracak milyonlarca vatan sevdalısı var. Bunlar ve benzeri hadiselerin tekerrürüne karşı en ufak esnekliğimiz yok. Tüm gücümüzle engellemelerin ve yıldırma politikalarının karşısında duracağız. Geçmişte gelişimin ve ilerlemenin önüne çıkarılan engeller yüzünden çok vakit kaybettik. Meydan, o dönem acentelere ve distribütörlere kaldı. Ancak Türkiye artık bir yüz yıl daha kaybedemez. Bilgi ve teknoloji çağında acentelere, distribütörlere de ihtiyaç yok. Çünkü bilgi çağında ürünler eskiden olduğu gibi aracıyla değil, aracısız ve doğrudan ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. İşte bu yüzden Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu, bu ülkenin güçlü ve bağımsız geleceği için olmazsa olmazıdır. Her alanda hayata geçirilen millileşme vizyonu tam da bu nedenlerle güçlü yarınlara ilerleyecek Türkiye'nin vazgeçilmezidir."