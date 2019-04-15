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Halterde beklentilerin üzerine çıkıldı

- Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar:"(Avrupa Şampiyonası) Bu kadar madalya beklemiyorduk"- "Şampiyonanın sevindirici tarafı yeni sporcularımızın çok iyi gelmesi"- "Dünya şampiyonasında haddimizi biliyoruz"

15 Nisan 2019 Pazartesi 11:05
Halterde beklentilerin üzerine çıkıldı


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Halter Federasyonu (THF) Başkanı Tamer Taşpınar, Gürcistan'da sona eren Avrupa Şampiyonası'nı beklentilerin üzerinde tamamladıklarını söyledi.

Şampiyonanın bitiminin ardından AA muhabirine konuşan başkan Taşpınar, kota seçmeleri nedeniyle geçmişe oranla kalabalık bir organizasyonu geride bıraktıklarını ifade etti.

Batum kentindeki şampiyonaya onar erkek ve kadın sporcuyla katıldıklarını hatırlatan Taşpınar, "3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandık. Bu kadar madalya beklemiyorduk." dedi.


- Daniyar üzdü


THF Başkanı Tamer Taşpınar, şampiyonaya 41 ülkeden, 342 sporcunun katıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Kota seçmeleri nedeniyle oldukça kalabalık bir şampiyona geçirdik. Memnunuz. Daniyar İsmayilov 1 altın aldı. Bu nedenle üzüntümüz var. Dönüşte bunu sorgulayacağız. Neden böyle yaptı. O bizi üzdü. Şampiyonanın sevindirici tarafı yeni sporcularımızın çok iyi gelmesi. Bünyamin Sezer son dönemini yaşamasına rağmen iyi bir yarış çıkardı. Muammer Şahin ve Ferdi Hardal genç sporcularımız. Şaziye Erdoğan'dan beklentimiz vardı. Ondan 2 altın ve 1 gümüş madalya geldi."

Sporcuları tek tek değerlendiren Taşpınar, "Ayşegül Çoban Başol'u tekrar kazanıyoruz. Bir bronz madalya aldı. Böylelikle psikolojisi düzeldi. Bundan sonra o eski formunu yakalayacaktır. Celil Erdoğdu çok iyi yarıştı. Beklediğimizin üzerinde bir yarış çıkardı. Takım ileriki dönemlerde daha umut verici olacak. Çocuklar çok mutlu. Onların moralinin yüksek olması ve güvenlerinin gelmesi bizi de mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.


- "Dünya Şampiyonası'nda haddimizi biliyoruz"


Federasyon başkanı Tamer Taşpınar, Avrupa Şampiyonası'nı güzel bir şekilde tamamladıklarını ancak dünya şampiyonasından bir beklentileri olmadığını dile getirdi.

"Bir yıllık aranın ardından güzel bir başarı" diyen Taşpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şampiyona bize, dünya şampiyonası kamplarının iyi geçeceğini işaret ediyor. Dünya şampiyonasında haddimizi biliyoruz. Beklentimiz yok. Oradaki sporcularımız belli. Olimpiyatlara birer kadın ve erkek sporcuyla kota almak istiyoruz. Olimpiyatlarda Daniyar'ın yanı sıra bir de kadın sporcu gelmesini bekliyoruz."


- Toplamda 14 madalya


Türk Halter Milli Takımı, kadınlar ve erkeklerde 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalyayla şampiyonayı tamamladı.

Kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan koparma ve toplamda, erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov ise koparmada altın madalya kazanan isimler oldu.

Kadınlarda Ayşegül Çoban Başol, erkeklerde Muammer Şahin, Bünyamin Sezer, Ferdi Hardal, Celil Erdoğdu Avrupa Şampiyonası'nı madalyalarla kapattı.


- Kadın Milli Takımı ikinci oldu


Gürcistan'daki Avrupa Şampiyonası'nda Türk Kadın Milli Takımı ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Kadınlarda Rusya ilk sırada yer alırken, Romanya ise üçüncü basamakta kaldı.

Erkek Milli Takımı ise kadınlar kadar başarılı olamadı ve şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.

Ev sahibi Gürcistan birinciliği elde ederken, Belarus ikinci, Ermenistan da üçüncü oldu.


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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 11:05
  1. Avrupa Halter Şampiyonası
  2. Daniyar İsmayilov
  3. halter
  4. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar

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