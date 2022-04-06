Halt TV, KRT ve TELE 1'e ceza yağdı! Ahlaksız haberlerin muhabiri Okan Konuralp, Kur'an kursu iftirasını savundu

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RTÜK üyesi Okan Konuralp, Erzurum’daki Kur’an kursunda çocuklara tecavüz iftirası atan Halk TV, KRT ve TELE 1’e para cezası vermesini eleştirdi.

Ahlaksız haberlerin muhabiri Okan Konuralp, Kur'an Kursu'na yapılan iftirayı sahiplenerek Diyanet'i hedef gösterdi. RTÜK'teki toplantıyı medyaya servis eden Okan Konuralp, RTÜK üyeliği görevini istismar ederek görevi ile bağdaşmayacak şekilde oylamanın dedikodusunu yaptı.

İftirayı savunan Okan Konuralp, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

Diyanet, Kur’an Kursu’ndaki istismarı gündeme getiren KRT ve HalkTV’yi “Diyanet’in küçük düşürüldüğü, aşağılandığı ve yayın yasağı ihlali” gerekçesiyle RTÜK’e şikayet etti. RTÜK, oy çokluğuyla ve yayın yasağı ihlali gerekçesiyle kuruluşlara para cezası verdi.

Verilen cezalara atfen vurgularım ki Diyanet yöneticileri Erzurum’da yaşanan istismardaki sorumluluklarının üstünü, basın özgürlüğünün sınırlarını daraltmaya çalışarak ve yargı kararlarının arkasına sığınarak örtemez. Not: Para cezasıyla yetinilmesi de RTÜK’e övgüyü gerektirmiyor.

Öte yandan RTÜK, TELE1’e de benzer yayınları nedeniyle para cezası yaptırımı uyguladı. Tüm bu yaptırımlar hakikatlerin ortaya çıkışını engelleyemez. Kamuoyunun bilgisine.

Ahlaksız haberlerin muhabiri

Kur'an Kursu'na atılan iftiranın savunuculuğunu yapan Konuralp, ahlaksız haberleriyle biliniyor.