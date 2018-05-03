Halt ettin Bay Kemal! Türkeş yaşasaydı...

Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup konuşmasında aklınca merhum Alparslan Türkeş üzerinden MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye gönderme yaptı. Partisini FETÖ'ye üs PKK'ya kalkan yapan Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'yi partisini satmakla suçladı.

Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Alparslan Türkeş hayatta olsaydı ben her türlü milleyetçiliği ayaklar altına aldım diyen adamla asla yan yana gelmez, kendi partisini satmazdı" dedi.

CHP Lideri'nin bu çıkışı akıllara MHP'nin merhum Lideri Alparslan Türkeş'in merhum Necmettin Erbakan'la kurduğu ittifakı ve kilit meselelerde üstlendiği tavrı getirdi.

Merhum Türkeş CHP'yle ilgili olarak "CHP zulüm ve işkence partisidir. Millet, CHP'yi ebediyen muhalefete mahkum edecektir" demişti.