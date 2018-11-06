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Halsizliğinizin nedeni troid mi?

Troid hangi rahatsızlıklara yol açar? Hipotroidi belirtileri nelerdir? Hipertroidi belirtileri nelerdir? Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş anlattı.

06 Kasım 2018 Salı 23:17
Halsizliğinizin nedeni troid mi?

Enerji seviyenizi artırmak için yapılabilecek birçok şey var, ancak her şeyden önce halsizliğin arkasında bir sağlık sorununun olup olmadığının araştırılması ve olasılıkların elenmesi akılcı bir stratejidir.Mesela anemi, idrar yolu enfeksiyonları, vücuda ağır metal birikimi, kalp ve damar hastalıkları, karaciğer yetmezliği ve diyabet gibi sağlık problemlerinin en önemli belirtilerinden biri bitkinlik ve halsizliktir. Elinizi kolunuzu bile kaldıramayacağınız bu sağlık problemi son derece yaygındır ve benim sık sık altını çizdiğim gluten hassasiyeti de söz konusu problemi tetikler.

Boynun ön kısımda yer alan kelebek şeklindeki bu bezin küçük boyutundan beklenmeyecek derecede önemli görevleri vardır. Troid bezinden salgılanan hormonlar metabolizmayı düzenler, çocuklarda büyüme, gelişme için hayati önem taşır ve insülin, kortizol, östrojen, testosteron gibi tüm hormonlarla etkileşim içindedir. Kısacası, eğer troid fonksiyonlarında herhangi bir sorun varsa ya da troid hormonlarında bir dengesizlik söz konusu ise tüm sistemin dengesi bozulur. Tüm bu hormonların birbirleriyle devamlı etkileşim içinde olması da troid fonksiyonlarındaki sorunların son derece farklı semptomlar ve hastalıklarla kendini göstermesi anlamına geliyor. Ancak bu belirtiler içinde en tipik olanı enerjisizlik ve halsizliktir. Depresyonun da söz konusu problem ile yakından ilişkili olduğunu hatırlatmakta fayda var. Zaten hep altını çizdiğim gibi depresyon bir hastalık değil semptomdur. Bu arada troid bezi kaynaklı bir halsizlik ve bitkinliği ayırt etmenin en kolay yolu, enerji seviyenizde eskisine kıyasla belirgin bir farklılık olmasıdır. Eskiden kolayca yaptığınız şeyleri yapmakta zorlanır olduysanız, akla ilk gelmesi gereken troid fonksiyonlarında bir problem olma olasılığıdır.

HİPOTROİDİ( TROİD BEZİNİN AZ ÇALIŞMASI) BELİRTİLERİ

Yürümekte bile zorlanacak kadar safra bitkin ve halsiz hissetme

 Özellikle akşamüstleri yoklayan bir ağırlık hissi

 Oturunuz yerde uyuyakalmak

Sıkı bir diyete rağmen kilo verememek

Nedeni açıklanamayan saç kaybı-özelikle de kadınlarda

Soğuğa karşı hassasiyet

HİPERTİROİDİ (TİROİD BEZİNİN FAZLA ÇALIŞMASI) BELİRTİLERİ

 Huzursuzluk

Sinirlilik

Çarpıntı

 Kilo kaybı

Ellerde titreme

 Aşırı terleme

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 23:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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