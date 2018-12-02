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Haller şirketler tarafından yönetilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından son şekli verilmekte olan Hal Yasası taslağına göre, toptancı hallerinin hizmet tesislerinin anonim şirketlerce kurulup işletilmesi amaçlanıyor.

02 Aralık 2018 Pazar 10:32
Haller şirketler tarafından yönetilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Hal Yasası taslağına son şekli veriliyor. Taslakla toptancı hallerinin laboratuvar, soğuk hava deposu ve elektronik ticaret platformu gibi hizmet tesislerini de içerecek şekilde anonim şirketlerce kurulup işletilmesi amaçlanıyor. Düzenleme ile hallerde hem sebze ve meyve hem de et, süt, su ürünleri ile kesme çiçeği ticareti yapılması öngörülüyor.

Arz zincirinin kısaltılması amacıyla komisyon esaslı faaliyetlere son verilmesi, sebze ve meyvelerin üzerindeki maliyetin azaltılması amacıyla hal rüsumunun kaldırılması, üretici örgütlerinin ortakları ile üyelerinin mallarının satışına aracılık edebilmelerine imkân sağlanması, hal hakem heyetlerinin daha verimli çalışması, denetimlerde etkinliğin sağlanması da taslakta yer alan maddelerden.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 10:32
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Hal Yasası
  3. Arz zinciri
  4. toptancı halleri

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