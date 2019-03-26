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“Halktan Biri” adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Mart ayı etkinlikleri kapsamında tiyatro oyuncusu Levent Ülgen ve Galip Erdal’ın rol aldığı “Halktan Biri ” adlı tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

26 Mart 2019 Salı 16:53
“Halktan Biri” adlı tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Mart ayı etkinlikleri kapsamında tiyatro oyuncusu Levent Ülgen ve Galip Erdal’ın rol aldığı “Halktan Biri ” adlı tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Kartallıların yoğun ilgi gösterdiği ve salonun tamamen dolduğu oyunda oyuncuların performansı da ayakta alkışlandı.


Sam Bobrick’in yazdığı Ekin Tunçay Turan’ın Türkçe’ye çevirdiği ve Bahtiyar Engin tarafından yönetilen “Halktan Biri” adlı oyun, Kartallıların büyük beğenisini kazandı. Kartal Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda; ABD hukümeti tarafından pek çok kez hayal kırıklığına uğratılan ve açlık sınırı altında yaşamaya zorlanan Travis Pine adlı vatandaşın ABD Başkanına yazdığı mektuplar ile başlayan olaylar silsilesi sahneye konuldu. Ülkesini çok seven ve yaşanan sorunlara kayıtsız kalamayan Travis Pine karakteri üzerinden kompleksli yöneticilerin dünyaya ve insanlığa verdiği ağır hasarları göz önüne seren 2 perdelik oyun, seyirciden tam not aldı. Oyunun ardından sahneye çıkan Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü Etkinlikler Koordinatörü Barış Balkan, oyuncular Levent Ülgen ve Galip Erdal’a teşekkür ederek Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına Kartal heykelciği takdim etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:53
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