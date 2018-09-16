Halkının katili Esed ile masaya oturulmaz

Harun Sekmen/İSTANBUL

İslam medeniyetinin hüküm sürdüğü Ortadoğu coğrafyasını ateşe veren, milyonlarca insanı mülteci konumuna düşürüp, yüzbinlerce insanı da acımasızca öldüren Esed’i, Türkiye ile aynı masada bir araya getirmek isteyen şer lobisi olağanüstü bir çaba sarf ediyor. İdlib’e yapılacak olası bir operasyonu bahane eden Esedci lobi, 51 vatandaşımızın kanını ellerinde taşıyan bir caniyi, “Halk kahramanı” gibi lanse ederek kirli bir propaganda yürütüyor. Uzmanlar Esed gibi eli kanlı bir katille masaya oturmanın mümkün olmadığını belirterek, halkımızı Esedçi lobinin algı operasyonlarına karşı uyarıyor.

3’LÜ LOBİYE DİKKAT

26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Esed lobisinin Erdoğan’a operasyon çekmeye çalıştığını belirterek, “Esed lobisinin başını çeken iki siyasal aktör var. Birisi Kılıçdaroğlu diğeri de Doğu Perinçek. Bunlar Esed’in Türkiye’deki yoldaşlarıdır. Bunu seslendiren çevrelerden biri de FETÖ’cüler” dedi. Türkiye’nin Esed ile masaya oturmasının mümkün olmadığını kaydeden Metiner, “Bunlar Erdoğan’a operasyon çekmeye çalışıyor. ‘Türkiye’de kalıcı bir barış olması için Esed ile masaya oturulması gerektiğini’ söylüyorlar. Bu konuda çok ciddi bir operasyonu söz konusu” ifadelerini kullandı. Esed lobisinin çok güçlü çalıştığını vurgulayan Metiner, “Amerika ile yaşadığımız bir gerilimden hareketle Türkiye başka bir ülkenin peyki haline getirilmek isteniyor. Her ülke ile ilişkilerimizi kendi çıkarlarımız çerçevesinde yürütürüz. Esed’in de içinde olduğu lobinin çok güçlü çalıştığını görüyorum” diye konuştu.

BİZİM VATANDAŞLARIMIZI ÖLDÜRDÜ

Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi Ahmet Akgül, Esed’in yüzbinlerce masum insanı öldürdüğünü ifade ederek, “Türkiye kendi halkının katiliyle aynı masada oturmaz. Halkını katleden, bizim vatandaşlarımızı katleden bir diktatörle aynı masada oturmaz” dedi. Esed’çi lobini fırsatçı bir siyaset güttüğünü kaydeden Akgül, “Şu an fırsatçı bir lobi var. Avrasyacı bir lobi bunlar. Bir tarafta Rusya ve İran olan ilişkimizi Esed rejimi ile taçlandırmak istiyorlar. Türkiye’yi masaya adeta zorunlu olarak oturtmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

KODLARI UYUŞUYOR

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Emekli Albay İbrahim Keleş, “Aslında Esed ile bu lobinin genetik kodları uyuşuyor. Elinde kan olan bir liderden bahsediyoruz. Türkiye’de maalesef Esed’e destek çıkan bir düşünce grupları var. Bu grupların algı operasyonlarına dikkat etmek gerekiyor” dedi. Esed’in kendi halkını katlettiğini hatırlatan Keleş, “Kendi halkını acımasızca katleden bir yönetim var. Bunlarla nasıl el sıkışacağız? Böyle bir şey mümkün değil” şeklinde konuştu.