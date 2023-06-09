Halkın tokadı uslandırmadı! CHP'den ODTÜ'lü sapkınlara destek
ODTÜ'de ağababalarının telkiniyle yürüyüş yapmakta direten eşcinsel sapkınlara müdahale edilmesi CHP'nin zoruna gitti.
Seçim öncesinde LGBT'liler için "yasal güvence" sözü veren CHP, halkın sandık tokadını yedi.
Seçmenin tepkisinden ders çıkartmayan CHP'liler, LGBT'li sapkınlara desteğini sürdürüyor.
ODTÜ yönetiminin LGBT yürüyüşüne izin vermeyeceğini açıklaması karşın yürüyüşte direten sapkınlar arbede yaşanmasına sebep oldu.
CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de sapkınlara destek vererek, "ODTÜ’de onur yürüyüşü düzenlemek isteyen öğrencilere yapılan müdahaleler kabul edilemez. Bu nefret suçlarının takipçisi olacağız." dedi.
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