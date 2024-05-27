Halkın seçtiği iki bakan ve bir başbakanın asıldığı darbeyi Cumhuriyet devrim diye yutturuyor Cehennemin yolunu kimler süslü gösterir?

Albaylar cuntası darbe yaptı. Genelkurmay Başkanı ve halkın seçtiği insanlar tutuklandı. Üniversiteler kapatıldı 147 öğretim üyesi atıldı. Nihayet bir başbakan, iki bakan asıldı ve bu halk düşmanlığına Devrim adı konuldu.

27 MAYIS’TA GERÇEKTE NE OLDU?

Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs 1960 darbesi Demokrat Parti Başbakanı Adnan Menderes’in uydurma ithamlarla idam edildiği, milli iradenin cuntacıların postalları altında ezildiği 27 Mayıs darbesi, CHP ve avanelerince uzun yıllar boyunca bayram olarak kutlanmıştı.

Türkiye’yi yeniden milli ve manevi değerlerine kavuşturmak isteyen Adnan Menderes’in, zorla iktidardan indirildiği 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıllar geçti ama darbeyi yapan kafaların faşist zihniyeti hala geçmedi.

Millet iradesinin ayaklar altına alındığı ve demokratik temayüllerin tank paletleri altında ezildiği 27 Mayıs süreci, milletin hafızasında derin bir üzüntüyle yâd ediliyor. Seküler cenah ve CHP zihniyeti tarafından ‘devrim’ olarak nitelendirilen 27 Mayıs Darbesi, Türkiye’yi onlarca yıl geriye götürdü ve siyasi tarihine büyük bir trajedi olarak geçti.

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‘Darbelerin anası’ olarak anılan 27 Mayıs’ın mağdur ettiği mazlumlar aradan geçen 62 yıla rağmen halk nezdinde büyük bir itibar görürken, darbeyi gerçekleştirenler ise hep lânetlenecektir. Başını Cemal Gürsel’in çektiği darbeciler, iktidarı gasp ederek halkın seçtiği kişileri idama mahkûm etmişti.