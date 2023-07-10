Halkın ekmeği ile oynayanların gözünün yaşına bakmayın!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ekmek fiyatları üzerinden ortalığı karıştıranları uyarıp devlete seslendi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bir haftadır Sözcü gazetesi sürekli pompalıyordu.

Ekmeğin, önce 10 TL olacağını yazdılar.

Sonra 7,50 TL fiyat biçtiler.

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Arkasından tekrar fiyat yükselttiler, 8 TL diye haber yaptılar.

Cuma günü uygun gördükleri fiyat ise 7,50 TL idi.

En sonunda cumartesi günü, “olacak” diye haber yapmayı bırakıp, “ekmek 8 TL oldu” diye başlık attılar.

Aynı gün İstanbul Valiliği açıklama yaptı, “resmi olarak ekmeğin fiyatının beş TL olarak satışa devam edildiğini, farklı fiyattan satış yapanlara ceza kesileceği”ni duyurdu ve gerçekten de cumartesi akşama doğru onlarca fırına ceza kesildi.

Sen misin fırınlara ceza kesen!

Halktan yana olduğunu iddia eden, ekmeğe gelen zamla dar gelirli insanların boğazının sıkıldığını öne süren soldan çarklı medya organları, gelmeyen zammı resmileştirdi ve arkasından da Valiliği suçlamaya başladı.

Ve son perde..

Beni de delirten en son nokta.

Pazar günü ekmek almak üzere gittiğim üç değişik işletme, değişik bahanelerle ekmek olmadığını söylediler.

Oysa aynı dükkanlardan korona döneminde, pazar günü akşamın geç saatlerinde, kışın kar yağdığı günlerde, dahi ekmek bulabiliyordum.

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