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Halkın arasına otomobiliyle dalan sürücü yakalandı

Sürücünün iş yerlerinin önündeki masaların arasına aracıyla girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

25 Eylül 2018 Salı 20:20
Halkın arasına otomobiliyle dalan sürücü yakalandı

Yalova'da trafiğe kapalı alandaki iş yerlerinin arasına otomobiliyle giren sürücü gözaltına alındı.

Rüstempaşa Mahallesi'ndeki trafiğe kapalı Huzur Sokak'a 10 BR 096 plakalı kiralık otomobil ile giren sürücü Y.Ü. (24) sokaktaki iş yerlerinin masa ve sandalyelerine çarparak ilerledi.

Bu sırada bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşarken, otomobil park halindeki bir başka araca da zarar verdi.

OLAY ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

Olay anı ise iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün aracı iş yerlerinin önündeki sandalyelerde oturan vatandaşların üzerine sürdüğü görülüyor.

Kayıtlara vatandaşların sürücüye tepki göstermesi ve aracın arkasından koşmaları da yansıyor.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bursa'dan Yalova'ya geldiği tespit edilen sürücünün aracını olay yerinde terk edip kaçmak istediği ifade edildi.

JENERATÖR ODASINDA BULUNDU

Açıklamada, ekiplerin bölgede otomobili takip ederek kaçma girişiminde bulunan sürücüyü kısa süre içerisinde bir fırına ait jeneratör odasında yakaladığı belirtildi.

Gözaltına alınan sürücü Y.Ü'nün üst aramasında 13 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 20:20
  1. Yalova
  2. Bursa
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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