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Gündem Halkı isyana çağıran Ahmet Şık’a soğuk duş!
Gündem

Halkı isyana çağıran Ahmet Şık’a soğuk duş!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, hakkında “Suç işlemek için alenen tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:32:00 -
Halkı isyana çağıran Ahmet Şık’a soğuk duş!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından eski HDP'li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada; "Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında; Bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem bağımsız milletvekili Ahmet ŞIK hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında 'Suç işlemek için alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldığı" kaydedildi.

Eski HDP'li Milletvekili Ahmet Şık'tan isyan çağrısı
Eski HDP'li Milletvekili Ahmet Şık'tan isyan çağrısı

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Eski HDP'li Milletvekili Ahmet Şık'tan isyan çağrısı

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