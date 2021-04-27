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Dünya Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan Hindistanlı oyuncu Tamil Vivek, 2 gün sonra öldü
Dünya

Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan Hindistanlı oyuncu Tamil Vivek, 2 gün sonra öldü

Hindistan'ın ünlü komedi oyuncularından Tamil Vivek, geride bıraktığımız perşembe günü halkın ön yargısını kırmak için kameralar önünde koronavirüs aşısı oldu. 2 gün sonra fenalaşan aktör, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vivek'in ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 13:48:00 - 2021-04-27 14:05:32

Hindistan'ın ünlü oyuncularından 59 yaşındaki Tamil Vivek, geçtiğimiz Perşembe günü, halkın yeni tip koronavirüs aşısına karşı duyduğu korkuyu ortadan kaldırmak için özel bir hastaneye gidebileceği halde, devlet hastanesini tercih ederek aşı oldu. 59 yaşındaki aktör, aşı olduktan iki gün sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Ölüm sebebinin kalp krizi

Vivek'in rahatsızlığını ifade ettikten sonra bayıldığı ve ailesinin onu apar topar hastaneye götürdüğü, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu söylendi.

Arkadaşından tepki

Tamil'in ölümünün ardından hastane önünde sinirlerine hakim olamayan oyuncu Mansoor Ali Khan, "Korona testlerini durdurun. Kimsede korona olmayacak, aşıların içeriğinde ne var bile bilmiyoruz" diyerek aşı ve test karşıtı söylemlerde bulundu.

 

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