Halkı dinlemeye giden CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yat keyfi! Halka ziyaret bahane yat turu şahane

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, yurt gezilerinin ilk durağı olan Mersin’de koronavirüs salgınından en büyük zararı gören Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği’ne ziyarette bulunurken; İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise halk ziyaretini bir kenara bırakıp yat turuna çıktı.

Halkı dinlemeyi bırakıp keyif yaptı

CHP Ekonomi Masası heyeti, Mersin’de dün oda başkanları ile buluştu. Buluşmaya, CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti katıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde Birlik Başkanı Talat Dinçer ve 69 meslek odası başkanı ile bir araya gelen CHP heyeti, esnaf sanatkarların sorun ve beklentilerine yönelik görüşlerini paylaştı.

Heyet otobüsle Mersin’i dolaşırken ziyaretten sıkılan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise kendisini bir arkadaşının yatına attı. Halkın sorunlarını dinlemeyi bir kenara bırakan Erdoğdu, yattaki keyifli anlarını görüntüledi.

150 bin liralık 'mütevazi' yat

Geziyi yarıda bırakarak kendini yata atan Erdoğdu, 150 bin liralık mütevazi bir yat ifadeleriyle de eleştirilerin odağı oldu. Her seferinde 'millet aç' çığırtkanlığı yapan CHP'li Erdoğdu'nun ifadeleri kendiyle çelişti.

Erdoğdu’nun paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. CHP’liler, "Hani esnafın derdini dinleyeceklerdi, Neden yata biniyorlar, Buraya gezmeye mi geldiler?” şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterdi.