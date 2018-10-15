Halkevleri’ne yargı kıyağı

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL

Din karşıtı tutumu ile bilinen ve CHP’nin arka bahçesi gibi davranan Halkevleri’nin Akit’e yönelik açtığı davadan skandal bir karar çıktı. MEB’in milli ve manevi değerlere sahip bir nesil yetiştirme projesini, “gericilik” olarak niteleyen Halkevleri’nin İslam karşıtı yüzünü deşifre ettiğimiz haberimiz yargı zulmüne uğradı. 10 Şubat 2015’de, “Bunlar din düşmanı” manşetiyle çıkan Akit’in haberi sonrası soluğu yargıda alan Halkevleri’ne adeta kıyak geçildi. Önceki gün Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, gazetemiz, Halkevleri’ne 2 bin 500 lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Halkevleri’nin din derslerini gericilik olarak tanımlamasının adeta yasal bir kılıfa büründürüldüğü karar, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Gazetemize skandal ceza

Türkiye’deki basın özgürlüğünün yargı eliyle kısıtlandığı yaygarasını koparanlarca açılan Akit’i susturma davasında skandal bir karara imza atıldı. Din eğitiminin engellenmesi için ölümüne mücadele eden, PKK’nın birçok eylemine destek veren, milli iradeye karşı ilk darbe girişimi olan Gezi Parkı eylemlerinde en önde yer alan Halkevleri’nin gazetemize açtığı davadan şok bir karar çıkması tepki çekti. Milli ve manevi değerlerine sahip bir nesil yetiştirmek isteyen MEB’in uygulamalarını “gericilik” olarak niteleyen Halkevleri’nin çirkin yüzünü deşifre ettiğimiz haberimiz hazımsızları rahatsız etti. 10 Şubat 2015’te, “Bunlar din düşmanı” başlığıyla manşetten çıkan haberimiz sonrası paniğe kapılarak soluğu yargıda alan Halkevleri’ne ödül niteliğinde bir karar çıktı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, gazetemiz Halkevleri’ne 2 bin 500 lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

İslam karşıtı tutum legalleşti

Skandal yargı kararı, CHP’nin arka bahçesi gibi harekete eden Halkevleri’nin din karşıtlığını adeta legalleştirirken, Akit’in MEB’e sahip çıkan haberi de cezalandırılmış oldu. 3 yıla yakın bir zaman sonra sonuçlanan dava kamuoyunda büyük bir rahatsızlığa sebebiyet verirken, İslam karşıtlığını dernek politikası haline getiren malum zihniyeti ise sevince boğdu. Basın özgürlüğünün hiçe sayıldığı skandal karar Halkevleri’nin İslam karşıtı tutumunu da yasallaştırmış oldu.

Niçin ‘din düşmanı’ denilmişti

Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi’nin 2014’te yayınladığı ‘gerici’ raporda okullarda din derslerinin gereksiz olduğu, mescitlere ihtiyaç olmadığı savunularak din düşmanı bir tutum sergilenmişti. Raporda okulların din öğrenme yeri olmadığı ve okullarda mescid açılmasının eğitimin bir gereği olmadığı öne sürülmüştü. Cuma namazı saatlerinde isteyen öğrencilerin Cuma namazına gidebilmesi için dersin boş bırakılmasından da rahatsızlık duyulan raporda ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kampüslerde cami açması eleştiriliyordu. Uyduruk bir masa başı anketine yer verilen Halkevleri raporunda din düşmanlığı, sözde anket sonuçları üzerinden gizlenmeye çalışılıyordu.