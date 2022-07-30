Halkçı Yılmaz’dan suya 3 yılda %124 zam

CHP’li belediyelerden vatandaşın belini büken bir zam haberi daha geldi. CHP’li Yılmaz Büyükerşen yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde son olarak suya yüzde 40 oranında fahiş zam yapıldı. AK Parti ve MHP’nin “ret” oyu verdiği oylamada zam kararı kabul edildi.

Kimse musluktan su içmiyor

Konuya ilişkin Yeni Akit’e konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, “ESKİ’nin verdiği su içilmez. Maalesef büyükşehir belediyesi 20 yılı aşkın süredir yönetimde olmasına rağmen hâlâ bir damla içilebilir nitelikte su üretmedi. Eskişehir’de hiç kimse musluktan su içmiyor. Herkes memba suyu alıyor” ifadelerini kullandı.

Zam olmaksızın çevirebilir

Porsuk Barajı’nın Eskişehir’in tek su kaynağı olduğuna belirten Çalışkan, şunları dile getirdi: “Büyükşehir Belediyesi 20 küsur yıldır alternatif kullanma ve içme suyu kaynağı maalesef üretmiyor. Herhangi bir maliyeti olmayan bu suyu kendi tesislerinde, maliyeti fazla diye iyon yapmadan sadece klorlamak suretiyle şehre pompaçlarla basıyorlar. Bunun da insan sağlığına ne kadar zarar vereceği açıktır. ESKİ zarar eden bir kuruluş değil, aşırı kâr ediyor. Zam olmaksızın kendi kendini çevirebiliyor. Buna rağmen bu zorlu şartlara katkı sağlamak yerine sadece siyaset yapmak ve bunun sanki hükümetten kaynaklı, ekonomik koşullardan kaynaklı bir zorunlulukmuş gibi yansıtmak adına fırsatı ganimet bilerek bu artışları yapıyor.”

Bu ısrarın amacı ne?

Belediyenen yıllara göre yaptığı zamlara da değinen Çalışkan, şöyle devam etti: “2019 yılına kadar biz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde meclis grubu olarak çoğunluktaydık. Yüzde 10’un altında zamlar yapmak suretiyle zam yapmalarına müsaade ettik. Ama 2019 yılına geldiğimizde yüzde 64 oranında fahiş zam yaptılar. 2021 yılında yüzde 20 zam yaptılar. 2022 yılında yüzde 40 zam yaptılar. Böylece CHP, 3 yılda toplam yüzde 124 zam yapmış oldu. Bu süreçte AK Partili Belediyeler ise suya zam yapmadı hatta indirime giderek vatandaşa destek oluyor. Sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Uzun kuyruklar oluştu

Eskişehir’de suya yapılan yüzde 40’lık zamma tepki gösteren AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener ise, şunları dile getirdi: “İmkânı olan Eskişehirliler bu baskın ve ısrarcı zamdan önce su kartlarını doldurmak isterken şehrimizde maalesef uzun su kuyrukları oluştu. Kasasında 100 milyon liraya yakın bütçe fazlası olan ESKİ’nin zam yapmasındaki amaç nedir? Ayrıca bir hafta önce AK Parti ve MHP ile beraber ret oyu kullanan 3 CHP’li üyenin son anda ikna edilmesi zam ısrarının arkasındaki derin amaç konusunda soru işaretlerine sebep oldu.”