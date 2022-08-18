Halkçı geçinenlere bak! Yolsuzluğun hesabını soranları "provokatör" ilan ettiler

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in görevden uzaklaştırılmasına neden olan yolsuzluk rezaleti şehir halkı tarafından unutulmuyor. Yalova'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bu yolsuzluk hatırlatıldı ve, “23 milyon lira nerede?” diye soruldu. Halkçı geçinen Oda TV, yolsuzluğun hesabını soran vatandaşlara destek olmak yerine yine tetikçiliğe soyundu ve halkı provokatör ilan etti! CHP kuyruğuna takılan satılık medyanın rezil haberi büyük tepki çekti.