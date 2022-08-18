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Medya Halkçı geçinenlere bak! Yolsuzluğun hesabını soranları "provokatör" ilan ettiler
Medya

Halkçı geçinenlere bak! Yolsuzluğun hesabını soranları "provokatör" ilan ettiler

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in görevden uzaklaştırılmasına neden olan yolsuzluk rezaleti şehir halkı tarafından unutulmuyor. Yalova'ya giden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bu yolsuzluk hatırlatıldı ve, “23 milyon lira nerede?” diye soruldu. Halkçı geçinen Oda TV, yolsuzluğun hesabını soran vatandaşlara destek olmak yerine yine tetikçiliğe soyundu ve halkı provokatör ilan etti! CHP kuyruğuna takılan satılık medyanın rezil haberi büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 08:14:00 -

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu. Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği anlaşılmıştı.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı.

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nu terleten pankart

Yalova'da vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto etti. Belediye binası önünde konuşma yaparken Kılıçdaroğlu'nun tam karşısında, "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?" pankartı açıldı. Ardından vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı.

Oda TV'den baba provokasyon!

Soner Yalçın'ın tetikçi medya organı Oda TV, CHP kuyruğuna takılıp yine halkı karşısına aldı. Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi korumaya kalkışan tetikçi oda, yolsuzluğun hesabını soran vatandaşları hedef gösterdi.

Halkçı geçinen ve vatandaşların parasını iç eden CHP'lilerden hesap sorması gerekirken yolsuzlukta çığır açan edepsizleri korumaya çalışan karanlık oda, "Kılıçdaroğlu'na provokasyon" başlığı attı.

Özellikle sosyal medyada odatv'nin rezil haberine tepki yağdı. Bir vatandaş, "Nesi provokasyon? Hırsızlığa hırsızlık demeyecek miyiz?" ifadelerini kullanarak tetikçi medyaya tepki gösterdi.

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Yorumlar

Nur

EN BÜYÜK PROVAKASYONCU CHP DİR O PANKARTA YALAN YOK MİLLETİN VERGİLERİNİ AFİYETLE YİYEN PEŞKEŞ ÇEKEN BELEDİYELERİNE SOR ALANLARINI BİLE DOSTLARINIZA AÇTINIZ HER YERDEN PİS KOKULAR GELİYOR .HALK TVNİN SAHİBİNE NİYE SUSKUN SARIYER BELEDİYESİ İBB KİREÇBURNUNDA ADAM VİLLA YAPMIŞ

vatandaş

yalan iftira değil gerçek işine gelmeyene provakasyon dersin hırsızlıkta bunların eline su dökemez yazıklar olsun.
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