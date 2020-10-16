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Ekonomi Halkbank'tan Türk P ve I Sigorta AŞ'nin hisse devrine ilişkin açıklama
Ekonomi

Halkbank'tan Türk P ve I Sigorta AŞ'nin hisse devrine ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2020-10-16 18:44:25 -
Halkbank'tan Türk P ve I Sigorta AŞ'nin hisse devrine ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Halkbank, Türk P ve I Sigorta AŞ'nin sermayesindeki yüzde 16,6667 oranındaki Halkbank hisselerinin Türkiye Sigorta AŞ'ye satış yoluyla devrine ilişkin banka yönetim kurulu tarafından karar alındığını bildirdi.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleşmesi kapsamında bankamız iştiraki olan Türk P ve I Sigorta AŞ'nin sermayesindeki yüzde 16,6667 oranındaki bankamız hisselerinin de Türkiye Sigorta AŞ'ye satış yoluyla devrine ilişkin bankamız yönetim kurulu tarafından karar alınmış olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır." denildi.

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