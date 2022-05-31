Halkbank’tan teknokent destek paketi

YAKUP SARIÇİÇEK

Girişimcilere 750 bin TL’ye kadar kredi veriliyor. Girişimcilerce bu finansal destek Ar-Ge harcamaları, mal, hizmet veya ekipman alımları, maaş ve kira ödemeleri için kullanılabiliyor. Kredilerde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 aya kadar vade imkânı sağlanıyor.

6 ay ücret alınmıyor

Teknokent Destek Paketi’nden yararlanacak olan girişimcilerin internet ya da mobil şubeden gerçekleştirecekleri EFT/havale işlemlerinden ve ticari kredi kartlarından 1 yıl boyunca, POS kullanımlarında ise 6 ay boyunca ücret alınmıyor.

Girişimcilere özel vergiden dış ticarete, KOBİ fırsatları ve kampanyalara, girişimcilikten İş ve Borçlar Hukuku’na kadar birçok konuda www.halkbankkobi.com.tr üzerinden ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Ayrıca www.halkbankkobigelisim.com.tr‘de yer alan eğitim videoları ve makalelere de ücretsiz erişim sağlanıyor.