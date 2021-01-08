Halkbank’tan KOBİ’leri rahatlatacak finansman

Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkânıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki 1,5 milyon işletme yararlanabilecek. TOBB ve Halkbank arasında söz konusu anlaşmanın imzalandığı tören çevrim içi yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Paraf ticari kredi kartı sayesinde esnafın vadeli mal alım satımı, bankalardan kredi çekme ve çek ile senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona ereceğini söyledi.

Alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme imkanı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da halkın bankası olarak tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getirdiklerini vurguladı. Arslan, TOBB üyelerine sunacakları avantajlara değinirken şunları söyledi: “Bu anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB logosu da bulunan Paraf KOBİ Kredi Kartı olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, sahiplerine yapacakları satın alımlarda, esnek taksit ve vade imkânı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB üyesi alıcı ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle, tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek.” Arslan, Paraf KOBİ ile birlikte Paraf Esnaf ve Paraf Business’tan oluşan Paraf Ticari Kartlar Ailesi’nin tüm kampanya ve imkanlarının, Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki 1,5 milyon TOBB üyesi işletme için de geçerli olacağını belirtti.

Daha fazla üretim, daha fazla istihdam

Bu anlaşmayla, sorumlu bankacılık anlayışlarının kapsama alanının daha da genişleyeceğini kaydeden Arslan, “82 yıldır olduğu gibi bugün de daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve ihracat için reel sektöre destek vermemize olanak tanıyor. Bu anlaşma, hedeflerimize daha da yaklaşmamızı sağlıyor. 2021’e böylesine büyük bir adımla girdik. Bundan sonra da büyük ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Halkbank olarak ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için tüm hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğiz” diye konuştu.