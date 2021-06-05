Halkbank’tan kadın kooperatiflerine müjde

Arslan, Gaziantep’te gerçekleştirilen “Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Halkbank olarak kadınlara sağladıkları uygun finansman imkanlarını daha da çeşitlendirmek ve ileriye taşımak arzusunda olduklarını belirtti.

Bu nedenle buradan yeni bir ürünle ilgili müjde vermek istediğini söyleyen Arslan, “Kadın girişimcilerimizden sonra sıra şimdi de kadın kooperatiflerimizde. Halkbank Kadın Kooperatifleri Destek Paketimizi ilk kez buradan, Gaziantep’ten tüm Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Türk bankacılık sektöründe ilk kez sadece kadın kooperatiflerine özel kurgulanan bu destek paketimizle, finansmana erişimde zorluk yaşayan kooperatiflerin önünü açmayı hedeflemekteyiz. Destek paketimizle; ortaklarının en az yüzde 50’si kadın olan veya hisselerinin yüzde 50’si kadın ortaklara ait olan kooperatifleri hedeflemekteyiz. Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı’nın ise kadın olmasını şart koşmaktayız. Paket kapsamında; makina, ekipman ve ticari araç alımı ile istihdamı desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, azami 6 ay anapara ödemesiz, toplam 60 aya varan vadelerde, 500 bin TL’ye kadar destek sağlamaktayız” dedi.