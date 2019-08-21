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Halkbank’ta "önce sağlık"

- Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına sağlık taramaları ve testlerle başladı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:08
Halkbank’ta "önce sağlık"


ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına sağlık taramaları ve testlerle başladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, antrenman dozajlarını taramalar ve testlerden alınacak sonuçları doğrultusunda belirlemeyi planlayan mavi-beyazlı takımda sağlık kontrollerinin "büyük bir titizlikle" yapıldığı belirtildi.

Açıklamada temel sağlık taramasının ardından sporculara "omuz ve diz izokinetik kuvvet" ve "fonksiyonel hareket analiz" testlerinin uygulandığı ifade edildi.


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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:08
  1. 2019-2020 sezonu
  2. Halkbank Erkek Voleybol Takımı
  3. sağlık taramaları
  4. Voleybol

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