Halkbank’ta "önce sağlık" - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına sağlık taramaları ve testlerle başladı



ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına sağlık taramaları ve testlerle başladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, antrenman dozajlarını taramalar ve testlerden alınacak sonuçları doğrultusunda belirlemeyi planlayan mavi-beyazlı takımda sağlık kontrollerinin "büyük bir titizlikle" yapıldığı belirtildi. Açıklamada temel sağlık taramasının ardından sporculara "omuz ve diz izokinetik kuvvet" ve "fonksiyonel hareket analiz" testlerinin uygulandığı ifade edildi.



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