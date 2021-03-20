Halkbank, ‘Topluma Değer Katan Marka’ ödülü aldı

Halkbank, etkinlikte, “Başarı dolu bir geçmişe uzanan kökleri ile hiç durmadan boy vermeye devam eden, her koşulda Türk halkı için çalışan ve üreten Türkiye’nin en büyük destekçisi” olarak tanımlandı. Ekonomiye yön veren markaların öne çıktığı etkinlikte ayrıca iş dünyasının gelecek öngörüleri, hedefleri, pandemi döneminde yaşananlar ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.