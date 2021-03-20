Halkbank, ‘Topluma Değer Katan Marka’ ödülü aldı
Halkbank, ülke ekonomisine katma değer sağlayan markaların ödüllendirildiği Değer Zirvesi’nde ‘Topluma Değer Katan Marka’ ödülüne layık görüldü. İstanbul’da düzenlenen zirvede ödülü Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk takdim etti.
Halkbank, etkinlikte, “Başarı dolu bir geçmişe uzanan kökleri ile hiç durmadan boy vermeye devam eden, her koşulda Türk halkı için çalışan ve üreten Türkiye’nin en büyük destekçisi” olarak tanımlandı. Ekonomiye yön veren markaların öne çıktığı etkinlikte ayrıca iş dünyasının gelecek öngörüleri, hedefleri, pandemi döneminde yaşananlar ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.