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Spor

Halkbank, takım kaptanı Faik Güneş'in sözleşmesini yeniledi

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:11:39 -
Halkbank, takım kaptanı Faik Güneş'in sözleşmesini yeniledi

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, kaptan Faik Güneş'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Halkbank altyapısında yetişerek, kaptanlık mertebesine yükselen genç oyuncu, önümüzdeki sezon da mavi-beyazlı forma için ter dökecek." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Faik, "10 yıldır olduğu gibi gönül bağı kurduğum, aidiyet duyduğum kulübümle yeni sezona başlamak için heyecanlıyım. Birlikte zorlu bir yola çıkıyoruz. Fakat öncelikle önemsediğim, sporcu ve çalışanların sağlıklı bir sezon geçirmesidir." ifadelerini kullandı.

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