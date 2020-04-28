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Ekonomi

Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor

2020-04-28 17:05:59 -
Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor
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Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

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