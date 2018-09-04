Halkbank kumpasında da ABD, FETÖ’yü kullanmış

Geçtiğimiz günlerde Halkbank’ın internet sitesinden düşük kurla dolar satılmasının arkasındaki karanlık odaklar deşifre oldu. 17/25 Aralık sürecinden beri hedefte olan Halkbank üzerinden yapılan düşük kurlu satışların altında FETÖ ve ABD parmağı olduğu ortaya çıktı. Bu sayede güvensizlik ortamı oluşturmak istendiği ve “rant” dönüyormuş algısı meydana getirilmek çalışıldığı bildirildi.

FETÖ VE ABD PARMAĞI VAR

Uluslararası Kafkasya Vakfı Başkanı Hayati Küçük, geçtiğimiz yıl Norveç’te düzenlenen NATO tatbikatını hatırlatarak, “NATO gibi bir yerde Erdoğan’ı hedef noktasına getiren anlayışın farklı bir ayağı Halkbank’a da uygulanmıştır. Erdoğan’ı bile bile hedef tahtasına koyanların finansal operasyonudur. Bu operasyonun arkasında ABD ve FETÖ var” ifadelerini kullandı. Halkbank’a sahip çıkmamız gerektiğini kaydeden Küçük, “Halkbank milli servetimizdir. Genel Müdürü’nden en alttaki memuruna kadar dirayetli bir duruş sergiliyor. Sürekli olarak teyakkuzdalar. Halkbank’a yönelik bu oyunu bozarsak, diğer oyunların tamamını da bozarız” ifadelerini kullandı.

HALKBANK SAĞLAM DURUYOR

Ucuz dolar satışı üzerinden büyük bir manipülasyonun hedeflendiğini kaydeden Küçük, “Vatandaş bunu nasıl biliyor. ‘Ucuza dolar satıyor ama bize bu faizden kredi veriyor’ diye algılıyor. Siz zaten memleketi bu şekilde parçalarsınız” dedi. Küresel düzlemde FETÖ’ye büyük bir rol verildiğini kaydeden Küçük, “FETÖ dünyanın her yerinde Amerika’dan aldığı güçle hareket eder. 17/25’ten bu yana küresel oyunun daha derinlerini görüyoruz. Halkbank gibi temiz bir bankanın üzerine gidiyorlar. Bu operasyonun arkasında ABD ve FETÖ var” şeklinde konuştu.

GÜVENSİZLİK ORTAMI OLUŞTURMAK İSTENİYOR

İktisatçı yazar S. Bilgehan Eren ise, Halkbank’ın uzun yıllar hedefte olduğunu hatırlatarak, “17/25 Aralık FETÖ kumpasından bu yana hedef tahtasına getirilmiş durumda. Son operasyon üzerinden Türkiye’de bir ‘güvensizlik’ algısı oluşturulmaya, ‘Erdoğan’ın çevresi rant sağlıyor’ algısı meydana getirmeye çalışılmak istenmiş olabilir” dedi. Halkbank’ın sağlam bir duruş gösterdiğine dikkat çeken Eren, “Halkbank yöneticilerinin dirayetli duruşu bu oyunu bozmuştur” ifadelerini kullandı.