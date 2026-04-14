Halkbank Jet Luck finalinde kazananlar belli oldu

Halkbank’ın girişimcilere yönelik düzenlediği 'Jet Luck' yarışmasının finali, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri’nde yapıldı.

İstanbul’da girişimcilik heyecanı bu kez asansörde yaşandı. Halkbank'ın girişimcilere yönelik düzenlediği "Jet Luck" yarışmasının finali, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri'nde gerçekleştirildi.

 

Bankadan yapılan açıklamaya göre, üçüncüsü düzenlenen yarışmada yeni nesil dijital teknolojilerden sürdürülebilirlik çözümlerine, yenilenebilir enerjiden sağlık teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler sahne aldı.

 

Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri arasında Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan yer aldı.

 

İş fikirlerini 50 saniyede anlattılar

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 12 girişimci, iş fikirlerini 50 saniye süren asansör yolculuğu sırasında jüriye etkili sunarak finale kalma mücadelesi verdi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda girişimcilerin tamamı sunum aşamasına yükselmeye hak kazandı.

 

Finalistlerin fikirleri, yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki kriterleri doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutuldu. Ardından final puanlamalarıyla ilk üç sıradaki girişimler belirlendi.

 

Yarışmada birinciliği, tarım, gıda ve sürdürülebilirlik alanında "Fishgramer" girişimiyle Merve Büşra Ayık kazanırken, ikinciliği, robotik ve mekatronik alanında "Munulus" girişimiyle Buğra Tosun elde etti. Üçüncülük ise medikal, sağlık alanında "HIST" girişimiyle Fatih Karakaya'nın oldu. Dereceye giren girişimcilere maddi ödüller takdim edildi.

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Özdil, yarışmacıların, fikirleriyle yarınları bugünden inşa ettiğini belirtti.

Projelerin, ekonomik değer üretmenin yanı sıra topluma, çevreye ve gelecek nesillere dokunan birer vizyon taşıdığını aktaran Özdil, şunları kaydetti:

 

"Girişimcilerimizin desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak ele alıyoruz. Yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için çok boyutlu ve bütüncül destekler sunuyoruz. Sizler ülkemizin istikbalisiniz. Yüksek enerjiniz ve insanlığa fayda sağlama arzunuzla dünyadaki hızlı değişimi sadece izlemekle kalmıyor, onun bizzat parçası oluyorsunuz. Biz de Halkbank olarak 88 yıllık köklerimizden aldığımız güçle, birçok alanda olduğu gibi girişimcilik alanında da sizlerin azmini ve heyecanını paylaşmaktayız."

