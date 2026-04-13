Kemal Kılıçdaroğlu’nun sallamadığı Özgür Özel'den ilk açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam vermemesiyle ilgili ilk kez konuştu.
CHP lideri Özgür Özel ile CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hayatını kaybeden TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde bir araya geldi.
Kameralara yansıyan görüntülerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i görmezden gelerek elini sıkmadığı anlar kameralara yansıdı.
Özgür Özel'den açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam vermemesiyle ilgili konuşan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:
"Kemal Bey'in selamsızlık gibi bir durumu normalde yok. Cenaze çok kalabalıktı. Ortamın özellikleri nedeniyle oluşan bir dalgınlıktır. Kemal Bey'den öyle bir şey beklemeyiz."