Görenler şaşırıp kaldı! Trabzon sahilinde dikkat çeken manzara
Trabzon’da etkili olan fırtınanın ardından Beşirli Mahallesi’ndeki dolgu sahasından denize karışan toprak kıyı şeridini çamur deryasına çevirdi.
Trabzon’da dün öğleden sonra etkisini artıran fırtına, sahilde gözle görülür bir değişime yol açtı.
Dün öğleden itibaren etkili olan fırtına sonrasında Beşirli mahallesindeki dolgu sahasındaki toprak şiddetli dalgaların da etkisi ile denize karıştı.
Dalgaların vurduğu dolgu sahasının toprağı denize karıştı, kıyılar çamur deryasına döndü.
Özellikle sahil hattında belirgin şekilde görülen durum havadan görüntülenirken, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte deniz suyunun da kısa sürede eski görünümüne kavuşmasının beklendiği öğrenildi.
