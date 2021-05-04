  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan duyurdu: Ödemeler yarın başlıyor
Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı
HİSAR-A füzesi hedef uçağı vurdu!
Bakan duyurdu: Yarın hesaplarda olacak
Ekonomi Halkbank görüntülü görüşme hizmeti saati kaç? Halkbank müşteri ol hizmeti nedir?
Ekonomi

Halkbank görüntülü görüşme hizmeti saati kaç? Halkbank müşteri ol hizmeti nedir?

Salgınla mücadele kapsamında 7 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar tam kapanma uygulanmaya devam edecek. Tam kapanma sürecinde banka şubeleri 10.00 - 16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecek. Halkbank bu süreçte yalnızca mobil uygulama ile müşteri olabileceğini açıkladı. Halkbank müşterim ol hizmetiyle görüntü görüşme hizmeti sunacak. Peki Halkbank görüntülü görüşme hizmeti saati kaç? Halkbank müşteri ol hizmeti nedir?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:06:00 -
Halkbank görüntülü görüşme hizmeti saati kaç? Halkbank müşteri ol hizmeti nedir?

Halkbank yazılı bir açıklamada bulundu. Kamu bankası yalnızca mobil uygulama ile müşteri olabileceğini açıkladı. Bu kapsamda yapılacak olan görüntülü görüşme hizmetinin 08:00-24:00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.

Halkbank görüntülü görüşmeyi kimler yapacak?

Halkbank Müşteri Ol hizmetimizden TC vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız faydalanabilecektir. İşitme engeli olan müşteri adaylarımız, Engelsiz Bankacılık yaklaşımımız kapsamında Müşteri Ol hizmetimizden 08:00-17:00 saatleri arasında faydalanabilirler. Görüntülü görüşme hizmeti 08:00-24:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Barkalar kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanlarının  kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu. TBB'den uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ceyhan 'Stoklamamız lazım' demişti... Avrupa ülkesi o aşıyı 'tehlikeli' bulup programdan çıkardı!
Dünya

Mehmet Ceyhan 'Stoklamamız lazım' demişti... Avrupa ülkesi o aşıyı 'tehlikeli' bulup programdan çıkardı!

Danimarka Sağlık Otoritesi, Johnson & Johnson tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşının “kan pıhtılaşmasına” neden olduğu gerekçesi il..
Bağcılar’da nostalji bahçeleri beyaza büründü
Yerel

Bağcılar’da nostalji bahçeleri beyaza büründü

Bağcılar’ın göz bebeği Nostalji Bahçelerinden biri olan Kiraz bahçesindeki ağaçlar çiçek açtı. Adeta beyaz gelinlik giyen görüntüsüyle eşsiz..
Kademeli normalleşme planı belli oldu
Gündem

Kademeli normalleşme planı belli oldu

Tüm Türkiye 17 günlük tam kapanmanın ardından başlayacak olan normalleşme planını merak ediyor. Alınan bilgiye göre, kapanma sonrası kademel..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay