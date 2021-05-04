Halkbank görüntülü görüşme hizmeti saati kaç? Halkbank müşteri ol hizmeti nedir?

Halkbank yazılı bir açıklamada bulundu. Kamu bankası yalnızca mobil uygulama ile müşteri olabileceğini açıkladı. Bu kapsamda yapılacak olan görüntülü görüşme hizmetinin 08:00-24:00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.

Halkbank görüntülü görüşmeyi kimler yapacak?

Halkbank Müşteri Ol hizmetimizden TC vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız faydalanabilecektir. İşitme engeli olan müşteri adaylarımız, Engelsiz Bankacılık yaklaşımımız kapsamında Müşteri Ol hizmetimizden 08:00-17:00 saatleri arasında faydalanabilirler. Görüntülü görüşme hizmeti 08:00-24:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Barkalar kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanlarının kısıtlamadan muaf tutulacağı belirtildi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceğini duyurdu. TBB'den uzaktan banka hesap açılışına ilişkin yapılan açıklamada, Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik'in 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.