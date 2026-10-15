Halkbank Çocuk Tiyatrosu 81 İlde Çocuklara Ulaşacak

Halkbank, toplumsal gelişim vizyonu doğrultusunda çocukları sanatın evrensel diliyle buluşturmaya devam ediyor. Geçen kış ve bahar sezonunda düzenlediği iki turneyle 31 binden fazla minik izleyiciye ulaşan Halkbank Çocuk Tiyatrosu, yoğun ilgi gören “Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!” oyunuyla üçüncü turnesine Hakkari’den başladı.

23 Aralık tarihine kadar devam edecek yeni sezon turnesi kapsamında Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege’deki 37 ilde toplam 74 gösterim gerçekleştirilecek. Bu turnenin sonunda Halkbank Çocuk Tiyatrosu, Türkiye’nin 81 ilindeki çocuklara ulaşmış olacak.

Hakkı Ergök’ün yönettiği oyunda Azra Akın, sahnede çocuklara rehberlik eden öğretmen karakteriyle rol alıyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosunda; Esra Gültekin, Cemal Gökdemir ve Emir Fatih Yay yer alıyor.

“Çocukların gelişimine sanat aracılığıyla eşlik etmekten memnuniyet duyuyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Halkbank olarak, ‘Önce Halk, Sonra Bankayız’ anlayışımızla toplumun her kesimine değer katmayı ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yatırım yapmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.” dedi. Çocukların tasarruf, çevre ve sorumlu tüketim bilincini erken yaşta kazanmalarına büyük önem verdiklerini söyleyen Recep Süleyman Özdil, şu ifadeleri kullandı: “Sanatın birleştirici gücüyle şekillenen bu oyun, çocuklarımıza hem eğlenceli anlar sunuyor hem de kaynaklarımızı verimli kullanmanın önemini öğretiyor. Şu ana kadar on binlerce çocuğa ulaşan tiyatromuz, bu turneyle birlikte Ülkemizin 81 ilinde çocuklarla buluşmuş olacak. Bu anlamlı yolculukta çocukların gelişimine sanat aracılığıyla eşlik etmekten memnuniyet duyuyoruz.”

Azra Akın: “Çocuklarla kurduğumuz samimi bağı yeni şehirlere taşıyoruz”

Halkbank Çocuk Tiyatrosu ile üçüncü sezona adım atan Azra Akın ise “Halkbank’ın desteğiyle daha fazla çocuğun tiyatroyla buluşmasına vesile olmak bizim için çok değerli. Geçtiğimiz sezon binlerce çocuğumuzla kurduğumuz o samimi bağı şimdi yeni şehirlerimize taşıyoruz.” dedi. Azra Akın, “Çocukların sahnedeki saf merakı ve enerjisi bizim en büyük motivasyonumuz. Bu oyunda çocuklarımızı pasif birer izleyici değil, geleceği koruyan birer süper kahraman olarak konumluyoruz. ‘Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür’ anlayışını sahnede şarkılarla ve oyunlarla bir alışkanlığa dönüştürmeye devam edeceğiz. Yeni turnemizle birlikte Türkiye’nin her yerindeki çocuklarla buluşacak olmak benim için tarifsiz bir mutluluk.” ifadelerini kullandı.

“Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür”

6-12 yaş grubuna hitap eden 35 dakikalık interaktif oyun, “Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür” temasıyla kaynakları doğru kullanmanın önemini günlük yaşamdan örneklerle aktarıyor. Müzikleri ve dinamik kurgusuyla çocukları sürecin doğrudan bir parçası haline getiren gösterimlerin sonunda minik izleyicilere kumbara hediye ediliyor. Hediye edilen kumbaralarla sahnede aktarılan tasarruf ve çevre bilincinin günlük yaşamda kalıcı bir alışkanlığa dönüşmesi amaçlanıyor.