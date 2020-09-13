  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Halkbank, Balkan Şampiyonu oldu
Spor

Halkbank, Balkan Şampiyonu oldu

Finalin ikinci maçında Kosova ekibi Luboteni'yi 3-0 yenen Halkbank, CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti

Yeniakit Publisher
2020-09-13 18:17:50 -
Halkbank, Balkan Şampiyonu oldu

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Hatice Özmer Yıldız

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Fatih Eren, Aslan Ekşi, Berger, Hakkı Çapkınoğlu, Fernando Hernandez (Caner Ergül, Volkan Döne, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Murat Karakaya, Efe Bayram)

Luboteni: Driton Bytyqi, Butrint, Rexhepi Durim, Hajdaraj Bardhyl, Trestana Art, Azemi Izjadin (Berisha Armend, Berisha Adriatik)

Setler: 25-10, 25-10, 25-10

Süre: 53 dakika (17, 17, 29)


ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası finalinin ikinci maçında Kosova ekibi Luboteni'yi 3-0 yenerek, "Balkan Şampiyonu" unvanıyla CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Finalin ilk maçında da rakibini aynı skorla mağlup eden başkent ekibi, CEV Challenge Kupası 2. Turu'nda Avusturya'nın UVC Holding Graz takımı ile karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler
Gündem

FETÖ'cü teröristler ne planlıyor? Bu gece bir şeyler olacağını ima ettiler

FETÖ teröristleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) köpekleri Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 'Bu gece bir şeyler' ola..
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söyle..
Yeni gazeteye geçen İsmail Saymaz'dan yalakalık
Gündem

Yeni gazeteye geçen İsmail Saymaz'dan yalakalık

Sözcü yazarı Rahmi Turan için ağır eleştirilerde bulunan İsmail Saymaz, Sözcü Gazetesi'nde köşe yazmaya başlayınca yalakalıkta zirve yaparak..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı