Halkalı-Kapıkule arası kısalıyor
Saray-Kırklareli yolu temel atma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Saray-Kırklareli kara yolunun tamamlanmasıyla pek çok alanda tasarruf sağlanacağını belirterek, “Projenin tamamlanmasıyla zamandan yıllık 78 milyon lira, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 20 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 98 milyon lira tasarruf edilecek” dedi.
Kırklareli’nden de geçecek Halkalı - Kapıkule hızlı tren hattının kente büyük katkıları olacağına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, “Kırklareli’ni İpek Yolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Bu proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran istasyonlarını kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla mevcut hattın kapasitesi 4 kat artacak. Halkalı - Kapıkule - Edirne arası yolculuk seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek” diye konuştu. Tüm dünyanın dikkatini çeken ulaştırma ve altyapı hamlesinin iki hedefi bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, ilkinin Türkiye’yi dünya ticaretinin en önemli lojistik koridoru haline getirmek, diğerinin ise yapılan yollarla bölgelerin sosyo - kültürel yapısını da güçlendirmek olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından, Karaismailoğlu ve beraberindekiler Saray- Kırklareli yolunun temelini attı.