  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Halkalı-Kapıkule arası kısalıyor

Saray-Kırklareli yolu temel atma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Saray-Kırklareli kara yolunun tamamlanmasıyla pek çok alanda tasarruf sağlanacağını belirterek, “Projenin tamamlanmasıyla zamandan yıllık 78 milyon lira, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 20 milyon lira olmak üzere, yıllık toplam 98 milyon lira tasarruf edilecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:31:00 -
Halkalı-Kapıkule arası kısalıyor

Kırklareli’nden de geçecek Halkalı - Kapıkule hızlı tren hattının kente büyük katkıları olacağına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, “Kırklareli’ni İpek Yolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Bu proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran istasyonlarını kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla mevcut hattın kapasitesi 4 kat artacak. Halkalı - Kapıkule - Edirne arası yolculuk seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek” diye konuştu. Tüm dünyanın dikkatini çeken ulaştırma ve altyapı hamlesinin iki hedefi bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, ilkinin Türkiye’yi dünya ticaretinin en önemli lojistik koridoru haline getirmek, diğerinin ise yapılan yollarla bölgelerin sosyo - kültürel yapısını da güçlendirmek olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından, Karaismailoğlu ve beraberindekiler Saray- Kırklareli yolunun temelini attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı