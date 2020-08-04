Halkalı-Kapıkule arası kısalıyor

Kırklareli’nden de geçecek Halkalı - Kapıkule hızlı tren hattının kente büyük katkıları olacağına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, “Kırklareli’ni İpek Yolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline getiriyoruz. Bu proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran istasyonlarını kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla mevcut hattın kapasitesi 4 kat artacak. Halkalı - Kapıkule - Edirne arası yolculuk seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek” diye konuştu. Tüm dünyanın dikkatini çeken ulaştırma ve altyapı hamlesinin iki hedefi bulunduğunu ifade eden Karaismailoğlu, ilkinin Türkiye’yi dünya ticaretinin en önemli lojistik koridoru haline getirmek, diğerinin ise yapılan yollarla bölgelerin sosyo - kültürel yapısını da güçlendirmek olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından, Karaismailoğlu ve beraberindekiler Saray- Kırklareli yolunun temelini attı.