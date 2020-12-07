  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Halka zulmedenler halka gitmek istiyor! HDP'li Pervin Buldan'dan 'erken seçim' çağrısı
Siyaset

Halka zulmedenler halka gitmek istiyor! HDP'li Pervin Buldan'dan 'erken seçim' çağrısı

HDP Eş Genel Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM Genel Kurulu'nda hükümete eleştirilerde bulunarak 'erken seçim' çağrısında bulundu. Buldan'ın çağrısına HDP'li vekiller alkış yaparak destek çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:11:00 -

Meclis'te gerçekleştirilen 2021 bütçe görüşmelerinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP Eş Genel Genel Başkanı Pervin Buldan, halka gidilmesi gerektiğini söyleyerek 'erken seçim' çağrısında bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Mustafa Şentop başkanlığında bir araya gelerek 2021 bütçe görüşmelerine katıldı. Partilere verilen birer saatlik konuşma sürelerinde parti temsilcileri, görüşlerini bildirmek üzere kürsüye çıktı.

HDP'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne yönelik eleştiri

HDP adına kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Miletvekili Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne yönelik çirkin iddialarda bulunmasının ardından erken seçim çağrısı yaptı.

Buldan, iktidarın hedeflerine yönelik, "2023'te cumhuriyeti tasviye sürecini tamamlamak niyeti olduğu ortadadır. En nihayetinde bu tek adam sisteminin, demokratikleşmeyen, çoğulculuğa kapalı, cumhuriyetin tekçi yapısını doğurduğu unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

HDP'li Buldan'dan 'Erken seçim' çağrısı

"Bunun için biz erken seçim çağırımızı bir kere daha buradan yapıyoruz ve tekrarlıyoruz. Erken seçim diyoruz ve halka gidelim diyoruz." cümleleriyle erken seçim çağrısı yapan Buldan, sözlerine şu cümlelerle devam etti:

"Demokrasi için siyaset yürütenlerin de sokaktaki bir yurttaş kadar cesur, kararlı ve net olması gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak isterim.
Bu ülkenin kadim halklarını, inançlarını, kadınlarını ve gençlerini, faşizmle karşı karşıya yaşatanların karışında bizim demokrasi baharını yaşatacak gücümüz, basiretimiz, inancımız ve kararlılığımız var."

HDP önünde Diyarbakır annelerinin eylemleri

Öte yandan çocukları, HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırılan çocukları için anneler, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini devam ettiriyor. HDP önündeki eylemde HDP'li isimler Diyarbakır annelerine yönelik zaman zaman çirkin saldırılarda bulunuyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de 24 saat içinde koronavirüsü durduran ilaç keşfedildi
Korona Virüs

ABD'de 24 saat içinde koronavirüsü durduran ilaç keşfedildi

Koronavirüste bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar geliştirilen antiviral 'MK-4482/EIDD-2801' veya 'Molnupira..
Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler
Dünya

Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler

Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Kosıgin, komşu ülkelerin silahlanmaları arttırdığını belirterek, bu durumun Belarus iç..
Londra derbisinde gülen taraf Tottenham oldu
Spor

Londra derbisinde gülen taraf Tottenham oldu

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal'ı 2-0 yendi.
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay