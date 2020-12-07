Halka zulmedenler halka gitmek istiyor! HDP'li Pervin Buldan'dan 'erken seçim' çağrısı

Meclis'te gerçekleştirilen 2021 bütçe görüşmelerinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP Eş Genel Genel Başkanı Pervin Buldan, halka gidilmesi gerektiğini söyleyerek 'erken seçim' çağrısında bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Mustafa Şentop başkanlığında bir araya gelerek 2021 bütçe görüşmelerine katıldı. Partilere verilen birer saatlik konuşma sürelerinde parti temsilcileri, görüşlerini bildirmek üzere kürsüye çıktı.

HDP'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne yönelik eleştiri

HDP adına kürsüye çıkan HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Miletvekili Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne yönelik çirkin iddialarda bulunmasının ardından erken seçim çağrısı yaptı.

Buldan, iktidarın hedeflerine yönelik, "2023'te cumhuriyeti tasviye sürecini tamamlamak niyeti olduğu ortadadır. En nihayetinde bu tek adam sisteminin, demokratikleşmeyen, çoğulculuğa kapalı, cumhuriyetin tekçi yapısını doğurduğu unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

HDP'li Buldan'dan 'Erken seçim' çağrısı

"Bunun için biz erken seçim çağırımızı bir kere daha buradan yapıyoruz ve tekrarlıyoruz. Erken seçim diyoruz ve halka gidelim diyoruz." cümleleriyle erken seçim çağrısı yapan Buldan, sözlerine şu cümlelerle devam etti:

"Demokrasi için siyaset yürütenlerin de sokaktaki bir yurttaş kadar cesur, kararlı ve net olması gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak isterim.

Bu ülkenin kadim halklarını, inançlarını, kadınlarını ve gençlerini, faşizmle karşı karşıya yaşatanların karışında bizim demokrasi baharını yaşatacak gücümüz, basiretimiz, inancımız ve kararlılığımız var."

HDP önünde Diyarbakır annelerinin eylemleri

Öte yandan çocukları, HDP aracılığıyla PKK tarafından kaçırılan çocukları için anneler, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini devam ettiriyor. HDP önündeki eylemde HDP'li isimler Diyarbakır annelerine yönelik zaman zaman çirkin saldırılarda bulunuyor.