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Yerel Halka zehir yedireceklerdi! Enselendiler
Yerel

Halka zehir yedireceklerdi! Enselendiler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde halka bozuk et ve süt ürünleri yedirmek isteyen şahıslar yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:00:00 -
Halka zehir yedireceklerdi! Enselendiler

Herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile boğuştuğu kritik süreçte her zamankinden daha fazla önem kazanan gıda güvenliği konusunu ihmal eden gıda zehir tacirleri yakayı ele verdi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplum sağlığını hiçe sayanlar tespit edilerek yasal işlem uygulandı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar bölgesinde bir iş yerinde bozulmuş çok sayıda et ve et ürünü, bir iş yerinde de son kullanma tarihi geçmiş olan süt ve süt ürünlerine rastlandı. Ekiplerin el koyduğu ürünler imha edilerek işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gıda sağlığının çok hassas bir konu olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, daha önce rutin olarak gerçekleşen denetimleri pandemi sürecinde yoğunlaştırdıklarını açıkladı. Hiçbir esnafa ceza verme niyetinde olmadıklarını aktaran Başkan Beyoğlu, “Kurallara uyma konusunda eksiği olan esnaflarımızı ilk etapta uyarıyoruz, düzelme olmadığı takdirde yasal işlem uyguluyoruz. Ancak toplum sağlığının hiçe sayıldığı böyle durumlarda aziz milletimizin sağlığını hiçe sayan vicdan ve merhamet yoksunlarına en üst seviyede yasal işlem uygulayarak bu işin önüne geçmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan istirhamımız böyle durumlarda belediyemizin ilgili birimleriyle hemen irtibata geçsinler” dedi.

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