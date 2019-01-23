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Halka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halka 3. bölüm fragmanı

TRT 1'in yeni dizilerinden olan Halka 2. bölümüyle ekranlara geldi. İlk bölümüyle büyük ilgi gören Halka'nın yeni bölümünde Cihangir'in, nişanlısı İrem’i kurtarmak için çatışmaya girmesi büyük ilgi gördü. Peki Halka 2. bölümde neler oldu? Halka yeni bölümde neler olacak? Halka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

23 Ocak 2019 Çarşamba 17:29

TRT 1'in yeni dizilerinden olan Halka 2. bölümüyle ekranlara geldi. İlk bölümüyle büyük ilgi gören Halka'nın yeni bölümünde Cihangir'in, nişanlısı İrem’i kurtarmak için çatışmaya girmesi büyük ilgi gördü. Peki Halka 2. bölümde neler oldu? Halka yeni bölümde neler olacak? Halka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

Halka 2. bölümde neler oldu?

Cihangir, nişanlısı İrem’i kurtarmak için çatışmaya girer. Çatışma beklediği gibi sonuçlanmaz. Cihangir, rüya ile gerçek arasında gidip gelmeye başlar. Sarı takım elbiseli bir adam görür. Bu adamın önemli biri olduğunu hissetmekte ama kim olduğunu anımsayamamaktadır. Kaan ise bir taraftan Cihangir, bir taraftan polis ile çalışırken bir yandan da onu hapse düşürenlerin peşindedir. Müjde, babasının işlerine dahil olmak arzusundadır, kendisini ispat etmek istemektedir. Altan Demiröz, Bahar’ı Cemal Sandıkçı ve kendisi arasında seçim yapmaya zorlar. Bahar kime sadık olduğunu sorgulamaya başlar. İlhan ve İskender bir kez daha karşı karşıya gelirler. Halka için İlhan ve İskender hakkında karar zamanı gelmiştir. Cihangir sorularına cevaplar ararken büyük bir gizemin içine düşer. Sarı takım elbiseli adam, Cihangir’in elindeki tek ipucudur.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 17:29
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