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Medya Halka uzak paraya yakın! İşte sosyalist geçinen Tarkan'ın fiyatı
Medya

Halka uzak paraya yakın! İşte sosyalist geçinen Tarkan'ın fiyatı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 21:43:00 - 2023-12-06 22:18:59
Halka uzak paraya yakın! İşte sosyalist geçinen Tarkan'ın fiyatı

Halktan biriymiş gibi görünüp, CHP'ye yakınlığıyla çeşitli etkinliklerden nemalanan Tarkan, yılbaşı için birkaç saatlik sahneye 28 milyon lira istedi.

Halkın yanındaymış gibi görünmek için olur olmadık her konuya burnunu sokan, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'in vatandaşın milyonlarını akıttığı Tarkan'ın yılbaşı için istediği ücret ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş, Tarkan'ın yılbaşı gecesi için 28 milyon lira ücret talep ettiğini yazdı.

Altuntaş'ın yayınladığı listeye göre, 2024 yılbaşı için şarkıcıların istedikleri sahne ücretleri şöyle:

Tarkan: 28 Milyon TL

Kenan Doğulu: 10 Milyon TL
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Ajda Pekkan: 6 Milyon TL

Sıla: 4 Milyon TL

Özcan Deniz: 4 Milyon TL

Murat Boz: 3,6 Milyon TL

Sibel Can: 3,5 Milyon TL

Zeynep Bastık: 2,5 Milyon TL

Teoman: 2,2 Milyon TL

Oğuzhan Koç: 1 Milyon TL

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