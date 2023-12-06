Halka uzak paraya yakın! İşte sosyalist geçinen Tarkan'ın fiyatı

Halkın yanındaymış gibi görünmek için olur olmadık her konuya burnunu sokan, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'in vatandaşın milyonlarını akıttığı Tarkan'ın yılbaşı için istediği ücret ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş, Tarkan'ın yılbaşı gecesi için 28 milyon lira ücret talep ettiğini yazdı.

Altuntaş'ın yayınladığı listeye göre, 2024 yılbaşı için şarkıcıların istedikleri sahne ücretleri şöyle:

Tarkan: 28 Milyon TL

Kenan Doğulu: 10 Milyon TL

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ajda Pekkan: 6 Milyon TL

Sıla: 4 Milyon TL

Özcan Deniz: 4 Milyon TL

Murat Boz: 3,6 Milyon TL

Sibel Can: 3,5 Milyon TL

Zeynep Bastık: 2,5 Milyon TL

Teoman: 2,2 Milyon TL

Oğuzhan Koç: 1 Milyon TL