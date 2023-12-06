Halka uzak paraya yakın! İşte sosyalist geçinen Tarkan'ın fiyatı
Halktan biriymiş gibi görünüp, CHP'ye yakınlığıyla çeşitli etkinliklerden nemalanan Tarkan, yılbaşı için birkaç saatlik sahneye 28 milyon lira istedi.
Halkın yanındaymış gibi görünmek için olur olmadık her konuya burnunu sokan, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Tunç Soyer'in vatandaşın milyonlarını akıttığı Tarkan'ın yılbaşı için istediği ücret ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş, Tarkan'ın yılbaşı gecesi için 28 milyon lira ücret talep ettiğini yazdı.
Altuntaş'ın yayınladığı listeye göre, 2024 yılbaşı için şarkıcıların istedikleri sahne ücretleri şöyle:
Tarkan: 28 Milyon TL
Kenan Doğulu: 10 Milyon TL
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Ajda Pekkan: 6 Milyon TL
Sıla: 4 Milyon TL
Özcan Deniz: 4 Milyon TL
Murat Boz: 3,6 Milyon TL
Sibel Can: 3,5 Milyon TL
Zeynep Bastık: 2,5 Milyon TL
Teoman: 2,2 Milyon TL
Oğuzhan Koç: 1 Milyon TL