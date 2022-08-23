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Dünya Halka fatura şoku: Avrupa'da doğalgaz fiyatı bir haftada öyle bir arttı ki...
Dünya

Halka fatura şoku: Avrupa'da doğalgaz fiyatı bir haftada öyle bir arttı ki...

Fiyat artışında, Kuzey Akım boru hattı üzerinden doğalgaz sevkiyatının 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde askıya alınacağının açıklanması etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 09:25:00 -
Halka fatura şoku: Avrupa'da doğalgaz fiyatı bir haftada öyle bir arttı ki...

Avrupa'da 15 Ağustos Pazartesi günü kapanışta 220.11 euro'dan işlem gören doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 28.6 artışla 283.20 euro'ya yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 266.75 euro'dan işleme açıldı.

Doğalgazın geçen hafta pazartesi günü 220.11 euro'dan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 11.50'de 283.20 euro'ya çıktı.

Böylece, doğalgazın megavatsaat fiyatı bir haftada yüzde 28.6 arttı.

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