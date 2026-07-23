Halka arzda piyasadan güçlü onay: Metgün Enerji halka arzına 993 bin 906 başvuru geldi

Yenilenebilir enerji sektöründe, çeşitlendirilmiş portföyü ve 274,44 MW[1] kurulu gücü ile öne çıkan Metgün Enerji’nin halka arz sonuçları belli oldu. İnfo Yatırım liderliğinde, 20-21-22 Temmuz tarihlerinde pay başına 20 TL fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 711 milyon 580 bin TL, halka açıklık oranı ise yüzde 21,35 oldu.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 1,9 katı, Grup Çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık 1,2 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 5,2 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,3 katı talep toplandı. Toplamda ise halka arz büyüklüğünün 3 katı olmak üzere toplam 993.906 başvuru geldi.

Halka arz sonuçlarına göre, Metgün Enerji payları 961.387 adet yatırımcıya dağıtılmış olup sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla sunulan paylara yurt içi ve yurt dışı kurumsal ile bireysel yatırımcılardan yoğun ilgi gösterildi. Dağıtımın tahsisat grupları arasındaki dağılımı ise %60 yurt içi bireysel, %3 grup çalışanları, %30 yurt içi kurumsal ve %7 yurt dışı kurumsal yatırımcı olarak gerçekleşti.

“Hedefimiz, gelecek nesillere daha temiz ve güvenli bir enerji altyapısı bırakmak”

Halka arz sürecini başarıyla tamamlamaktan duydukları gurur ve memnuniyeti dile getiren Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, yatırımcıların şirkete gösterdiği güvenin altını çizdi. Işık, “Metgün Enerji’ye ortak olan ve bu yolculukta bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Kuruluşumuzdan bu yana yenilikçi bakış açımız ve dinamik yapımızla, enerji sektörünün sürdürülebilir dönüşümünü odağımıza aldık. Yenilenebilir enerji alanında geliştirdiğimiz projelerle gelecek nesillere daha temiz, daha güvenli ve daha verimli bir enerji altyapısı bırakmayı hedefliyoruz. Attığımız her adımda uzun vadeli değer yaratmayı, çevresel sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ve güçlü kurumsal yapımızla paydaşlarımızın güvenini pekiştirmeyi öncelikli görüyoruz” dedi.

Halka arzı, Metgün Enerji’nin uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme stratejisinde kritik bir eşik olarak gördüklerini vurgulayan Işık, elde edilecek kaynağın yeni yatırımların hayata geçirilmesi ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirileceğini hatırlattı. Işık, “Yeni ortaklarımızın desteğini de arkamıza alarak, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımıza kararlılıkla devam edecek, katma değeri yüksek projelerle hem ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı hem de tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gong Töreni 28 Temmuz’da

Metgün Enerji’nin Borsa İstanbul’daki heyecan dolu yolculuğunun ilk adımı olan Gong Töreni, 28 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek. Şirket, bu tarihten itibaren Borsa İstanbul’da “METEN” kodu ile işlem görmeye başlayacak.

[1] Toplam kurulu güç hesaplanırken Metgün Enerji’nin iştiraki olan Fergün Enerji’nin tamamının portföyde olduğu kabul edilerek hesaplanmıştır.